La Francia entra nel mercato italiano del bio

La Francia punta sul bio italiano ma il governo italiano pone "condizioni". È quanto appena avvenuto con la società Cotecna Certification Italia, controllata al 100% dalla svizzera Cotecna Inspection, gruppo attivo nel settore Tic (ossia Testing, ispezione e certificazione) che fa capo all'imprenditore francese Frank Piedelièvre, che ha ottenuto il via libera "condizionato" dal Consiglio dei ministri all'acquisizione di Suolo e Salute, organismo di controllo e certificazione della produzione biologica.

Il via libera del governo è stato attivato attraverso lo strumento del 'golden power': è condizionato al mantenimento della continuità dei piani aziendali a medio termine e di sedi e servizi di Suolo e Salute in Italia. La golden power prevede anche la nomina, in un consiglio di amministrazione di cinque membri di cui due indicati dalla venditrice, di un terzo amministratore indipendente per almeno tre anni. Tra le prescrizioni cui è vincolata l'operazione c'è anche un obbligo informativo nei confronti del ministero dell'Agricoltura relativo al tariffario delle operazioni di certificazione e alla gestione dei dati azienda.

Fondata nel 1969, Suolo e Salute è uno dei principali organismi di controllo e certificazione per le produzioni biologiche in Europa: si occupa di certificazioni di produzioni biologiche e, in alcuni casi, biodinamiche, verifica che aziende agricole, trasformatori e distributori rispettino i regolamenti europei e nazionali in materia bio. È il primo organismo di controllo e certificazione per il biologico in Italia: certifica 23.000 operatori (aziende agricole, zootecniche e di trasformazione), oltre il 25% del totale nazionale e oltre 670.000 ettari di superficie agricola, corrispondente al 30% della superficie agricola italiana investita a biologico. In alcune Regioni italiane, quali ad esempio le Marche e la Calabria, la società certifica ben oltre il 50% di tutte le aziende bio presenti sul territorio. È uno dei più importanti Organismi di Controllo per numero di frantoi e cantine biologiche controllate: anche sul fronte della zootecnia, Suolo e Salute ha un ruolo di leader, certificando il maggior numero di allevamenti biologici in Italia. Suolo e Salute è stata tra i soci fondatori di FederBio (Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica), membro della EOCC (European Organic Certifiers Council) ed è sostenitore di IFOAM EU, inoltre, è socio fondatore di ASS.O.CERT.BIO, l’Associazione nazionale degli Organismi di Certificazione del biologico.

La francese Cotecna, come abbiamo detto, appartiene al manager transalpino Frank Piedeliévre: con alle spalle una lunga carriera nel settore Tic (Testing, inspection, certification) è diventato presidente del cda di Cotecna nel 2018. Fondata in Svizzera nel 1974, è nata come azienda familiare ed è cresciuta fino a diventare una realtà internazionale di livello mondiale con oltre 7.000 dipendenti in più di 100 uffici in circa 50 Paesi.