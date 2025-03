Confimprese-Retail Institute Italy: intesa per avvio Store Leader Academy

Confimprese e Retail Institute Italy hanno siglato una partnership per l’avvio della 2° edizione del percorso Its per formare assistant store manager per retail, Gdo e ristorazione con la collaborazione di Its Academy Machina Lonati. Si tratta di un nuovo progetto professionalizzante per assistant store manager per il retail, la ristorazione e la Gdo, bacino collettore di vitale importanza per l’avvio di giovani risorse nel mondo del lavoro. Le aziende retail, partendo dai propri fabbisogni concreti, chiedono giovani da inserire in organico e offrono reali opportunità di lavoro sulla base di un piano strutturato di studio alternato al lavoro nel punto vendita.

"Alle nostre imprese associate", chiarisce Mario Resca, presidente Confimprese, "mancano oltre 3500 assistant store manager, figure di raccordo tra lo store manager e il punto vendita, e per questo abbiamo avviato la Store Leader Academy. Insieme ai nostri partner possiamo lavorare su un progetto di largo respiro per supplire alla mancanza di personale nel retail. L’assistant store manager è la persona preposta a fare da collegamento tra lo store manager e le dinamiche del punto vendita sugli aspetti strategici, organizzativi e operativi. Si tratta di una posizione di responsabilità ed è una delle figure professionali più richieste in ambito retail. Gestire un negozio è come gestire una piccola azienda".

Alla 1° edizione 2023 hanno partecipato aziende come Autogrill, Eataly, Wind Tre Retail, Feltrinelli, Prènatal, Toys Center, Unieuro, Duca’s, Lagardère Travel Retail, EG Italia. L’obiettivo per il 2025 è di estendere la partecipazione a un gruppo ancora più numeroso di imprese attive nel mondo retail.

"I nuovo Its", fa sapere Gabriele Belsito, direttore hr Eataly, "risponde alle necessità del retail di inserire giovani di alto potenziale da formare per assumere ruoli rilevanti all’interno del retail. Il tratto innovativo è il fatto di collaborare con aziende di diversi settori merceologici che apportano competenze specifiche al progetto".

La Store Leader Academy garantisce l’assunzione immediata da parte dell’azienda con un contratto in apprendistato e un percorso biennale di formazione gratuita e professionalizzante, che prepara all’inserimento nel settore retail, ristorazione e Gdo come assistant store manager. Il corso si suddivide in 640 ore di formazione in aula a Brescia, sede di Its Academy Machina Lonati. L’aula sarà formata da un massimo di 25 studenti, mentre il corso prevede 1.360 ore di formazione interna presso i punti vendita dei brand aderenti all’iniziativa. Ciascun apprendista sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor formativo: le due figure di riferimento per tutta la durata del percorso saranno a disposizione per supportare lo studente nelle diverse fasi della sua formazione. Al termine dei due anni, i partecipanti conseguiranno il diploma di tecnico superiore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione.