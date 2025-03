Agricoltura. Organismi pagatori: Sardegna al 4° posto tra le Regioni

Si è svolta stamattina, nella sala riunioni dell'agenzia Laore della Regione Sardegna, la conferenza stampa in occasione della convocazione del Tavolo del comparto agricolo in cui si è discusso lo stato di attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie. Sono intervenuti, l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta, le organizzazioni professionali agricole, la direttrice dell’agenzia Laore, Maria Ibba e il direttore di Argea Gianni Ibba.

“Facciamo il punto sulla situazione attuale degli interventi programmati e sull'uso delle risorse disponibili per il nostro settore”, spiega l’assessore Satta. "È fondamentale che gli agricoltori e le organizzazioni professionali siano informati e coinvolti in questo processo, poiché il loro contributo è essenziale per il successo delle politiche agricole. La trasparenza ha contraddistinto questo primo anno di mandato da assessore e continuerà ad esserlo anche in futuro”.

Durante il tavolo, l’agenzia Laore ha offerto un quadro dettagliato sull’avanzamento della spesa relativamente alle misure di aiuto e indennizzo, finanziate con risorse nazionali e regionali: per la Blue tongue per le annualità 2022 e 2023, nei mesi scorsi sono stati pubblicati gli avvisi e attualmente è in corso il pagamento dell’indennizzo relativo alla prima annualità. Anche per quanto riguarda la Blue tongue 2024, l’agenzia prevede di avviare le procedure nei prossimi mesi una volta che la Giunta avrà stabilito i criteri. Per quanto riguarda l’emergenza idrica 2024, relativamente ai voucher per l’acquisto di foraggi per gli allevamenti, in totale sono pervenute 4128 domande già istruite e entro aprile verranno erogate le risorse ai comuni con gli elenchi di pagamento. Per gli aiuti e premi in agricoltura, in particolare per le sovvenzioni dirette del “Quadro Ucraina”, sono stati stanziati oltre 30 milioni di euro a favore del comparto delle produzioni agricole vegetali e del comparto apistico. Sono pervenute in totale 4.725 domande di cui oltre 4.000 istruite positivamente. Tra la fine del 2024 e il primo trimestre 2025 sono stati liquidati circa 12 milioni di euro.

L’Agenzia Argea ha poi illustrato il quadro generale di andamento della spesa a valere sulle risorse comunitarie della Pac e sulle misure di investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022.

Per quanto riguarda Argea, invece, sulla domanda unica 2024 sono state presentate in totale 28.472 richieste di cui 25.271 hanno ricevuto almeno un pagamento. Al 28 febbraio 2025 sono stati pagati circa 121 milioni di euro contro i 147 milioni allo stesso periodo del 2024. Il rallentamento sul pagamento è dovuto alle problematiche emerse e attualmente in fase di risoluzione, relativo all’applicazione della Carta nazionale dei suoli da parte di Agea che ha trasformato molte superfici storicamente considerate pascolo con tara, come superfici ineleggibili.

“Purtroppo, l’adozione della Carta nazionale dei suoli ha messo in discussione una parte imporante delle superfici iscritte a domanda", precisa l’assessore, "e questo ha rallentato, non poco, i pagamenti. L’attività di validazione delle superfici è conclusa, salvo alcune parti residuali che meritano altre valutazioni, e siamo in attesa di poter accedere ai dati validati dai nostri uffici e attualmente in corso di caricamento da parte di Agea. Con i prossimi decreti che arriveranno a breve contiamo di chiudere la partita e riportare i pagamenti in linea con le annualità precedenti. Tengo inoltre ad evidenziare lo sforzo fatto dall’agenzia che da settembre 2024 ad oggi ha più che raddoppiato l’importo mensile dei pagamenti”. Per quanto riguarda le misure a capo e a superficie, invece, si registra un buon andamento della spesa sul benessere degli animali, per il quale sono state presentate 8.882 domande per un totale di oltre 40 milioni di euro e che allo stato attuale risulta liquidato l’importo di 30.669.441 euro. Ancora sotto al 50% della spesa, invece, le domande relative all’ agricoltura “biologica” e le misure Srb relative alle zone con svantaggi naturali.

“Anche sulle misure gestite da Laore posso dire che in questi mesi abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare il pregresso. Sono state avviate le procedure di indennizzo per i danni causati dalle cavallette nel 2021 e 2022, per le gelate e le piogge persistenti del 2020 e 2021, gli indennizzi per la Blue tongue 2022 e 2023 ed è praticamente conclusa l’istruttoria per i voucher relativi all’emergenza idrica 2024. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora", conclude Satta, "anche perché la Sardegna si colloca al quarto posto in Italia, dopo Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, per importo di spesa dell’organismo pagatore. Continueremo a monitorare attentamente l'andamento della spesa e a collaborare con tutte le parti interessate per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che si presenteranno. Molto resta da fare e sono certo che con l’impegno di tutti riusciremo a farlo. La nostra agricoltura merita il massimo supporto e attenzione, e noi siamo qui per garantire che ciò avvenga”.