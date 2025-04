Purina lancia Gourmet Revelations Bocconcini in Gelée

I momenti condivisi con i propri animali da compagnia sono fatti di piccole ritualità quotidiane che rafforzano il legame speciale che si instaura con loro. Tra questi, il momento del pasto rappresenta un'occasione unica di cura e attenzione. Per rispondere alle esigenze dei proprietari più attenti e dei gatti dai gusti più raffinati, Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, amplia la gamma Gourmet Revelations con il lancio di Bocconcini in Gelée, una nuova proposta di cibo per gatti pensata per offrire un'esperienza premium e soddisfare le diverse preferenze di gusto dei felini. Questo lancio conferma l’impegno di Purina verso l’eccellenza e l’innovazione nel pet food, rispondendo alle esigenze specifiche dei felini durante i pasti ed offrendo ai proprietari un modo unico per rafforzare il legame con i propri gatti.

La gamma Gourmet Revelations è nata con l'obiettivo di trasformare il momento del pasto in un vero e proprio rituale di piacere, offrendo ai gatti un’esperienza culinaria sofisticata e basata sulle loro preferenze, ed ai loro proprietari la possibilità di prendersi cura di loro con alimenti di qualità. In seguito ad uno studio comportamentale condotto da Purina, secondo cui alcuni gatti amano leccare consistenze morbide come la mousse, mentre altri prediligono bocconi più strutturati, la gamma si amplia con una nuova texture Gourmet Revelations Bocconcini in Gelée, pensata per soddisfare i gatti che preferiscono mordere e masticare.

Questa variante è caratterizzata da una delicata gelatina trasparente che avvolge i teneri bocconcini finemente tagliati. Il packaging di Gourmet Revelations Bocconcini in Gelée unisce eleganza e funzionalità ed è pensato per rendere ogni pasto speciale per i gatti e comodo per chi se ne prende cura. Il design brevettato a forma di piramide garantisce un'esperienza premium e rende il pasto facile da servire grazie al sistema "easy release": basta capovolgere la confezione e premere leggermente sulla parte superiore della piramide per rilasciare il contenuto senza bisogno di posate e senza sprechi.

Il prodotto è disponibile in Italia in tre varianti di gusto – Pollo, Salmone e Pesce Bianco – e in formati da 2, 4 o 48 porzioni da 57 grammi (nel canale e-commerce), ideali per adattarsi alle diverse esigenze di consumo.

Con Gourmet Revelations Bocconcini in Gelée, Purina continua a ridefinire l'eccellenza nel pet food, combinando qualità, innovazione e attenzione ai bisogni sia dei gatti che dei loro proprietari. Questa nuova proposta rappresenta un ulteriore passo avanti nell'offrire esperienze culinarie che rafforzano il legame speciale tra pet e pet owner, trasformando ogni pasto in un momento di piacere e condivisione.