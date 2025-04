Intesa Sanpaolo: premiata svolta sostenibile di 4 aziende emiliane

Ha fatto tappa in Emilia-Romagna “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottato criteri Esg, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Sono quattro le aziende regionali - tra le 120 selezionate in tutta Italia – che una delegazione della Banca, guidata dal direttore regionale Alessandra Florio, ha visitato una ad una e premiato con una targa di merito. Grazie al contributo di partner di prestigio come il Gruppo Cerved, Intrum, e Regalgrid, e alla collaborazione con Monitor Deloitte, inoltre, alle vincitrici è stata offerta l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti Esg - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di prodotti dedicati come gli S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche supportati dal Fondo di Garanzia.

Le realtà premiate sono: Gbs di Piacenza, Gfp Lab di Rimini (azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi di automazione per hotel), l'osteria San Biagio di Galeata (Forlì-Cesena), Atelier del Fumista di Ravenna.

Quattro aziende per altrettante storie che raccontano l’economia del territorio: dal food alla ricettività, dal commercio all’enogastronomia. Esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e nuove opportunità.

Storie di idee, imprenditorialità e passione come la fornitura di mezzi di mobilità sostenibile per un’offerta turistica che attraverso la valorizzazione del territorio arricchisce chi ne fruisce e le comunità locali, le soluzioni avanzate per risparmio energetico e domotica, la fornitura e installazione di impianti a biomassa, ristoranti e alberghi diffusi promuovendo sostenibilità, cucina circolare e tradizioni locali.

Il tour ‘Progettiamo Sostenibile’ è un viaggio di valorizzazione di queste eccellenze imprenditoriali, che unisce in chiave di volta la transizione sostenibile alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. Il programma si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale Crescibusiness lanciato dal Gruppo a fine 2022 che mette a disposizione nuovo credito per 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale.

“Il supporto alla transizione sostenibile del Paese non può che passare dalla valorizzazione e dall’accompagnamento alla crescita delle aziende virtuose che si impegnano e investono nella loro attività con attenzione all’elemento ambientale e sociale", commenta Alessandra Florio, direttore regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo. "Il nostro Gruppo mantiene da sempre un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio, per conoscerle e recepirne le esigenze, sostenendo con strumenti finanziari e professionalità dedicate le scelte strategiche finalizzate ad obiettivi digitali e di sostenibilità”.