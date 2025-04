Sugar Tax. Federalimentare: "Fondamentale sia prorogata di almeno un anno"

“La giornata odierna riveste una importanza strategica per il mondo dell’industria agroalimentare e per le nostre filiere. La presenza del ministro Urso testimonia la vicinanza del Governo al mondo dell’industria agroalimentare e questo rappresenta un elemento di grande fiducia e di attenzione". Lo ha detto Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, a margine dell'incontro a Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali (Upi), con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e i rappresentanti dell'industria agroalimentare italiana, in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy.

"Il Made in Italy identifica l'italianità nel mondo, è uno dei migliori ambasciatori all’estero per qualità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti com’è dimostrato dai dati dell’export, che nell’ultimo anno è cresciuto dell’8,6%. Tuttavia", ha spiegato Mascarino, "le fibrillazioni che arrivano da Occidente e da Oriente ci spingono a riflettere su quali strategie dovremo adottare per restare competitivi e per continuare a incidere positivamente sul Pil nazionale. Come industria abbiamo bisogno di certezze per poter programmare gli investimenti, e di politiche nazionali e comunitarie che ci proteggano. In questo scenario, l’eventuale applicazione dei dazi americani al nostro export ci preoccupa".

Ulteriore elemento di preoccupazione è stato individuato da Mascarino è la Sugar Tax: "Per noi è fondamentale che l’introduzione della tassa venga prorogata almeno di un anno ma auspichiamo che nel corso della legislatura, e nelle future Leggi di Bilancio, si possano trovare le coperture finanziarie strutturali per eliminarla definitivamente". In conclusione, il presidente conferma che "Federalimentare è pronta a collaborare con il Governo per affrontare le sfide del presente e per continuare a costruire un futuro in cui l’industria alimentare italiana possa crescere, innovare e rappresentare con orgoglio il nostro Paese nel mondo”.