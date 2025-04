Danone chiude la centrale del latte di Ochsenfurt, in Germania

Danone sta riorganizzando le sue strutture produttive in Germania. "Dopo lunghe consultazioni", come spiega il comunicato ufficiale, l'azienda prevede di chiudere la centrale del latte di Ochsenfurt nel quarto trimestre del 2026. "Danone Germania -sottolinea il comunicato- si assumerà la propria responsabilità nei confronti dei circa 230 dipendenti di Ochsenfurt attraverso piani sociali equi".

La direzione di Danone "si rammarica di questa decisione in considerazione dell'eccezionale impegno dei dipendenti e della lunga tradizione dello stabilimento. Tuttavia, l'azienda ritiene che la chiusura programmata dello stabilimento sia l'unico modo per rimanere competitivi e di successo nella regione di lingua tedesca nel lungo periodo". Danone rende noto che "rafforzerà la sua produzione in Germania presso il sito di Fulda nell'ambito dell'iniziativa “Renew Danone” e prevede di investire in modo significativo in questo sito".

"Nonostante gli sforzi e gli investimenti nello stabilimento di Ochsenfurt", prosegue la nota, "i volumi di produzione non sono cresciuti come previsto negli ultimi anni. Nell'anno in corso, l'utilizzo della capacità dello stabilimento è solo la metà del livello del 2019. Allo stesso tempo, il comportamento dei consumatori è cambiato e i costi di produzione sono significativamente più alti rispetto alla media degli altri stabilimenti Danone europei".

"Alla luce degli anni di inefficienza dovuti al calo dell'utilizzo della capacità produttiva e ai costi elevati sopra menzionati -prosegue la nota-, la chiusura programmata dello stabilimento è inevitabile. Allo stesso tempo, Danone rimane fedele alla Germania come luogo di produzione e investirà in modo significativo anche qui. Il sito di Fulda è uno dei più grandi stabilimenti di Danone e, con i suoi quasi 600 dipendenti, continua a svolgere un ruolo importante nella strategia globale dell'azienda". Qui l'azienda si concentra su prodotti altamente specializzati come il latte per l'infanzia e la nutrizione medica.

"Negli ultimi anni siamo cresciuti nella regione di lingua tedesca in un contesto estremamente difficile e siamo fortemente posizionati per il futuro. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto come squadra -afferma Richard Trechman, amministratore delegato di Danone Dach (Deutchland, Austria e Svizzera)-. Tuttavia, lo stabilimento di Ochsenfurt non è sostenibile nell'attuale situazione di mercato. La domanda dei consumatori per i prodotti locali è minore e i prodotti Danone ad alto potenziale non possono essere prodotti localmente. Vorrei che non avessimo dovuto fare questi piani per Ochsenfurt. Tenendo presente questo, posso solo assicurare a tutti i dipendenti che faremo tutto il possibile per trovare un'altra posizione in Danone per il maggior numero possibile di dipendenti.”

Danone, aggiunge la nota, "esaminerà di conseguenza i posti vacanti nello stabilimento di Fulda per offrire ai dipendenti di Ochsenfurt interessati programmi di riqualificazione e perfezionamento mirati che li qualifichino per nuove mansioni". Danone "lavorerà inoltre a stretto contatto con l'Agenzia Federale del Lavoro regionale e direttamente con le aziende della regione, al fine di ricollocare i lavoratori qualificati e i dipendenti con ulteriori qualifiche nel modo più fluido possibile. Inoltre, una speciale società di consulenza sosterrà i dipendenti nel loro percorso verso una nuova occupazione o un lavoro autonomo".

"Per i dipendenti che non possono più essere assunti", dice il comunicato, deve essere negoziato con il consiglio di fabbrica un piano sociale equo: l'obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto dei licenziamenti attraverso il pensionamento e la pensione ponte.

Danone Germania è uno dei principali produttori di alimenti e nutrizione medica nella regione DACH e opera in quattro aree di business: prodotti lattiero-caseari freschi, prodotti a base vegetale, acqua minerale naturale e bevande analcoliche, bevande analcoliche, prima infanzia e nutrizione medica. bevande analcoliche e alimentazione medica e per la prima infanzia. Danone DACH è un'azienda certificata B Corp: con circa 2.100 dipendenti, produce oltre 1.000 prodotti diversi. Il portafoglio comprende marchi leader a livello internazionale e locale come Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Volvic, Evian, Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel e Neocate. .