Vinitaly/7. Debutto per il pregiato Ligneum di Bonollo 1908

Bonollo 1908 porta a Vinitaly le sue eccellenze, tra nuove creazioni e icone del gusto. Il marchio veneto sinonimo di Alta Distilleria che rinvigorisce le tradizioni degli spirit del Piemonte, proprio oggi 7 aprile svela la nuova Collezione Ligneum: 4 pregiate riserve affinate in tonneaux firmate Bonollo. Alla kermesse veneta saranno disvelati, inoltre, i pilastri della gamma OF, ossia OF Amarone Barrique, OF Dorange e OF Amaro, insieme alle proposte Ballor Vermouth, Ballor Gin e Ballor 100 e una selezione di Whiskey eccellenti della Templeton Distillery, di cui l’azienda padovana è distributore esclusivo in Italia.

Il debutto di Ligneum, le pregiate riserve tonneaux di Bonollo 1908 vede protagonisti 4 pezzi esclusivi, ciascuno con una personalità distintiva: Ligneum Cru Italiae, ricco e strutturato; Ligneum Prosecco, morbido ed elegante; Ligneum Moscato, aromatico e avvolgente; e Ligneum Miele di Tiglio, dal profilo balsamico e rotondo. La maturazione in tonneaux di rovere valorizza le note sensoriali distintive di ogni referenza, dando vita a un’esperienza di degustazione originale, contemporanea e coinvolgente.

Come dicevamo, oltre all’universo OF, Bonollo 1908 presenterà anche le eccellenze dei brand Ballor e Templeton. Con una storia di 170 anni, Ballor è oggi protagonista nella mixology contemporanea grazie a tre creazioni d’autore: Ballor Vermouth, Ballor Gin e Ballor 100. La selezione accurata delle botaniche e la maestria distillatoria donano a ciascun prodotto un carattere distintivo, perfetto per gli appassionati del buon bere.

Novità assoluta per Vinitaly 2025 sarà la presenza della Templeton Distillery, con cinque esclusive referenze di whiskey artigianali: Templeton Rye Whiskey 10 anni Riserva, Templeton Rye Whiskey 6 anni, Templeton Rye Whiskey 4 anni, Templeton Midnight Whiskey e Templeton Fortitude Bourbon. Un tributo alla tradizione e alla qualità, ora disponibile in Italia grazie alla distribuzione esclusiva di Bonollo 1908.

All'evento veronese è stato possibile incontrare Elvio Bonollo, 4a generazione alla guida dell'azienda di famiglia

riscoperta vermouth torino

salone del vermouth tante presenbzeinteresse per la qualità del prodotto tanto abbiamo lavorato e per legame storico con la storia di ballor nato sul vermoutjil fatto di avere che cklo azienda tra i ganadi marchi di quel tempo;: martini, campari, xsono venuti tutti doposono tutti venuti dopo rispetto al ballor fondato nel 1756

interesse per prodotto e storia che c'è dieytro al prodotto

bottiglieballorquantità contenute perché prodotto di nicchia e perché ci stiamo inserendo nella'ambito del ritorno trend del vermouthnoi NON??? siamo vermoputh di torino perché NON ????? siamo in Piemonte

Stiamo facendo un lavoro alacre per il recupero del vermouth per il piacere del bere e per l'utilizzo nei cocktail.

ci crediamo moltoil consumo legato all'apertivio a momenti di concvivvialityà in cui è partito arriviamo alla seconda metà 800 con questa modalità di coinsumo caffè bar con alla scoperta sensazioni e caratteri particolarisono cose che fanno parte della ns storia da riscoprire

continuare a fainvestire farlo asaggiare

bonollo azienda collegamento a ballor 2015 entusiasmo e perfezione su prodotti che siamo legati come famiglia ns storia4a generazione azienda è ancora interamente nelle mani della famiglia è punto di rif acquavite dal punto di vista quantitativo e qualittativo

siamo punto di rif per evoluzione del settore grazie alla tecnologia che ci permette avere qualità nella prod grappa alto grazie al nostro sistema unico bonollo che copre tutte le fase attività dalla produz dalla raccolta, fase più importante, alla distillazione flessibile fino a tutta la parte di confezionamento gfino ad andare al consumatore finale e alla valorizzazione in ottica di ec circoilare con tutto quello che resta dalla vinaccioa doppo l'ottenimento del distillato.

Bonolo complessivamnente til distillato e liquoristica 15 mln bottiglie fatt 24 78 mln euro

prospettive 2025

in linea siamo impegnati anno complòesso difficile fare prospettive

legati a situazione internazionale che impatta a 360 gradisiamo imegnati da anni a rispondere a un tipo di evoluzione nel modello di consumao che va nella direzione del meno ma meglio

tripo di consumo che pèià si adatta al degusttaore moderno della grappa

in questo senso c'è possibilità di continuare a fare gruppo qualitiativo proponendo qualcosa dal punto di vista sensoriale è uin'esperienznostor impegno con VVVVche ha compiuto 25 anni l'anno scorso e che ci ha peromesso di rinnovare e creare una categoria di alto valore nel mondo della grappa invecchiata.

È un impegno che continua per far capire e apprezzare la ricchezza che c'è al livello sensoriale nel distillato che otteniamo e nella morbidezza e internazionalita che porta OF alla stregua di grandi distillati internazionali

export Ueuropa nonr america, asia, aree specifiche Cina giap ma sono nicchiele specifità del ns prodotto richiedono di essere spiegate

cina giap siamo sul discorso della OF l'est è legato soprattuto al mondo dei grandi cognac, whisky prodotti estremamente morbidi con caretteri quasi setosi e off riesce a rispondere dando aromaticità e peculiarità della grappa ma riesce anche av avere francheza elegenza mobidezza tipica di quei grandi distillati

Of.

Si sviluppa con avvento ns generazione fine 4a gen che ha avuto fortuna di essere gruppo motivato e appassionato esalta il grandissimo lavoro di chi ci ha preceduto ma anche analizzare consumatore e a evolvere il distillato utilizzando anche la tecnologia per raggiungere caratteri di morbidezza e intensità

abbiamo messo a punto il sikstema unico bonollo che è alla base dell0unione di 4 generazioni di esperienza e ricercaalavorato con universitàmettere insieme la ricchezza del carattere e avere questa eleganza franchezzaoff è la migliore esprerssione di questo pecorso.Da un lato c'è materia prima eccezionale se pensiamo al vino amarone e alla sua ricchezza in termini aromatici un mondo di note infijicte c h eritroviamo integre nelle bucce delle uve che sono state poste ad aèpòpassire nei graticoli e una volkta vinificate poi le portiamo in distilleria e provvediamo a distillarle., con una modalità di distillazione che è di tiupo discontinhuoi che poerò è preceduta da questa logica del ns sub he ci permette di averer tutto l'expertise del maestro distillatore ma anche iol supporto della tecnologia.

Con questo sistema e col successivo imnvecchiamento in barrique di rovere francese da 225 litri riusciamo a da cuisire ulteriore moribedezza ed equilibrio che in termnini pratici si esprmie in un viaggio metendo il bicchiere sotto il naso in 10 minuti ha una richhezza infinita di note che continuano in armonkjiaad evolvere lasciando slazio una all'altra senza sovrastasre.

produzione di questo segmento siamo nell'ordine 100 mila bottiglie

dazisiamo sulle montagne russe

varibili su cui possiamo agire poconemmeno per Usa è gioco fare leva su barriere di questoi tiporischiano di andare in recessione