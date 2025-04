Eurovo si espande in Spagna e nel Regno Unito

Il Gruppo Eurovo, leader nel settore delle uova e degli ovoprodotti, annuncia nuove acquisizioni e partnership strategiche in Europa, consolidando ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali. Questi traguardi rappresentano un passo significativo all’interno di un piano di crescita a medio termine il cui lavoro è stato avviato da anni ed oggi è ritenuto fondamentale per competere in un contesto globale caratterizzato da un crescente processo di integrazione tra i player del settore.

In quest’ottica, Eurovo annuncia l’acquisizione di Granja Pinilla, storica azienda spagnola con oltre 70 anni di esperienza nel settore delle uova e una filiera integrata altamente strutturata. Situata in prossimità di Valladolid, Granja Pinilla gestisce direttamente ogni fase della produzione, dalle pulcinaie agli allevamenti, fino alla produzione di mangimi, alla selezione e al confezionamento delle uova. Dotata di 3 strutture produttive con un centro di selezione e imballaggio, oltre 1 milione di galline e 80 dipendenti, supera i 40 milioni di euro di fatturato. Ha strutture in grado di ospitare oltre un milione di galline, l’azienda è un punto di riferimento nel mercato iberico con collaborazioni consolidate con i principali retailer della grande distribuzione.

Granja Pinilla rappresenta un passo strategico per Eurovo, che rafforza la propria presenza in Spagna, terzo produttore europeo di uova. Il gruppo ha fatto i primi passi nel Paese dal 2004 con l’acquisto del primo allevamento e oggi è presente con la controllata Marco Polo Comercio che conta 6 allevamenti e 2 stabilimenti per la produzione di ovoprodotti e selezione e confezionamento delle uova in guscio. Questa nuova operazione consente di strutturare ulteriormente le attività già avviate, valorizzando le competenze acquisite nel corso degli anni e potenziando il rapporto con i clienti spagnoli. Inoltre, l’integrazione con Granja Pinilla apre nuove prospettive sul fronte delle esportazioni, contribuendo a rendere ancora più solida e competitiva la presenza di Eurovo sul mercato iberico.

Un elemento chiave di questa acquisizione è la forte attenzione di Granja Pinilla alla qualità dei prodotti, al benessere animale e alla sostenibilità ambientale, valori che da sempre caratterizzano anche Eurovo. L’azienda spagnola è dotata di impianti fotovoltaici per una produzione più sostenibile e si impegna attivamente nella gestione responsabile degli allevamenti. Questa sintonia valoriale rappresenta un ulteriore elemento di forza per l’integrazione tra le due realtà, nel pieno rispetto delle persone che ne fanno parte: verranno mantenuti tutti gli attuali 80 dipendenti, valorizzandone le competenze e garantendo continuità e stabilità.

Inoltre, Eurovo annuncia il suo ingresso diretto nel mercato britannico, acquistando le quote di maggioranza di Two Chicks (Anna Alla Ltd), azienda specializzata nella commercializzazione di ovoprodotti liquidi a base di albume d’uovo per il canale retail nel Regno Unito, in Europa e anche Extra Europa. Il mercato al consumo dell’albume d’uovo e degli ovoprodotti liquidi è un’opportunità tutta da sviluppare ed il marchio Two Chicks, precursore con questo progetto partito dal 2007, oggi è il primo marchio in Grande Distribuzione inglese con un sellout di quasi 6 milioni di euro e un fatturato complessivo di circa 8 milioni di euro.

Eurovo e Two Chicks vantano già una collaborazione solida e di lunga data. Questa acquisizione segna un nuovo capitolo, in cui le due fondatrici continueranno a guidare l’azienda con la stessa passione e visione che l’ha resa un punto di riferimento nel settore. Insieme, grazie alle risorse, all’esperienza e alla gamma di prodotti innovativi del gruppo italiano, potranno accelerare la crescita, espandere l’offerta e sviluppare nuove opportunità di mercato, in un Regno Unito dove le uova da allevamenti all’aperto rappresentano una quota particolarmente rilevante.

Questa operazione si somma all’acquisizione avvenuta ad inizio 2025 di Hulstaert NV, azienda belga di produzione di ovoprodotti liquidi per l’industria e il Food Service e di Waffelman Srl, azienda toscana che produce pancake e waffel. “Le recenti acquisizioni che fanno parte del piano strategico del gruppo ci permetteranno di rafforzare la presenza di Eurovo in mercati importanti come la Spagna e l’Inghilterra", ha commentato Siro Lionello, amministratore delegato del Gruppo Eurovo. "Grazie alla nostra filiera e alla presenza già da oltre 25 anni all’estero del gruppo, la crescita dimensionale si rende necessaria anche per acquisire quote di mercato. Con le recenti acquisizioni e quelle portate a termine a inizio 2025, siamo orgogliosi di poter comunicare che altre 110 persone sono entrate a fare parte del nostro Gruppo”.