La settimana di EFA News

Dazi Usa: la preoccupazione di Federalimentare. I dazi di Trump mettono a rischio il made in Italy agroalimentare: il pericolo è di avere effetti devastanti lungo tutta la catena del valore: Federalimentare stima -10% sui fatturati e un -30% nei volumi dell’export, secondo il presidente Paolo Mascarino.

Lavazza presenta Tablì e un 2024 record. Lavazza, che ha chiuso il 2024 con un fatturato a 3,35 miliardi di euro in rialzo del 9% sul 2023, ha presentato in anteprima Tablì, il sistema con una tab 100% caffè e una macchina di erogazione all’avanguardia per il caffè monoporzionato.

Giornata del Made in Italy: Amadori protagonista. Amadori ha raccontato con “Sapori Made in Italy” la sua visione per il futuro in un incontro al ministero delle Imprese. L’evento istituzionale ha dato il via all’edizione 2025 della “Giornata Nazionale del Made in Italy”.

Tuttofood 2025: raddoppiano gli stranieri. Tuttofood Milano 2025, in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all'8 maggio, ambisce a diventare una delle prime fiere agroalimentari a livello mondiale. Per l'edizione imminente la percentuale di espositori stranieri salirà dal 10% al 20%. Il recente connubio tra le fiere di Parma e Milano, inoltre, si arricchirà della triangolazione con la fiera di Colonia, che darà vita a un evento ulteriore.

Casalasco: QuattroR cede a Fsi. Il fondo QuattroR ha siglato un accordo con il Fondo Strategico Italiano (Fsi), guidato da Maurizio Tamagnini, per la cessione per 200 milioni di euro della propria partecipazione in Casalasco, il gruppo del pomodoro che possiede De Rica, Pomì e Pummarò.

FierAvicola 2025: 160 espositori, il 27% esteri. È stata presentata la 54° edizione di FierAvicola dedicata all’avicoltura, al Rimini Expo Centre dal 6 all’8 maggio 2025. L’appuntamento biennale organizzato da FierAvicola e Assoavi vede impegnati, nei tre padiglioni, 160 espositori di cui il 27% esteri.

Barilla prima azienda food del mondo per reputazione. Barilla si conferma per il secondo anno consecutivo la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione. Lo ha decretato l'ultimo Global RepTrak 100, condotto da RepTrak che valuta le aziende per la qualità dei prodotti, per il company purpose e i valori condivisi.

