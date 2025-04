Friuli-Venezia Giulia: da Regione 4,5 mln al Programma valore agricoltura

In Friuli-Venezia Giulia, sono nove le linee di intervento che andranno a sviluppare il Programma valore agricoltura distribuendo 4,5 milioni di euro a favore dei settori zootecnico, lattiero caseario, vivaismo viticolo, orticolo, cerealicolo e olivicolo. Lo ha reso moto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che adotta il Programma per il 2025.

Lo strumento, introdotto come novità nell'ultima legge di Stabilità, si pone l'obiettivo di potenziare la competitività, la redditività e la sostenibilità ambientale delle imprese agricole, singole o associate, attraverso investimenti mirati a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola.

Programma valore agricoltura permette di gestire i contributi alle imprese con una procedura a bando più snella rispetto alle linee contributive tradizionali. In questo modo, anche in considerazione degli effetti dell'attuale situazione economica e geopolitica internazionale, sono state definite nove tipologie di intervento nei settori citati.

Si tratta, nel dettaglio, di una linea relativa al settore zootecnico finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali anche connessi all'introduzione di processi automatizzati e legati al miglioramento del benessere animale, nonché all'acquisto di macchinari e attrezzature.

Un intervento relativo al settore lattiero caseario per l'acquisto di automezzi per il trasporto del latte, dei prodotti lattiero caseari e di altri prodotti agroalimentari, per l'acquisto di rimorchi agricoli per il trasporto del bestiame e per l'acquisto di attrezzature innovative per la stagionatura dei formaggi.

Un altro intervento è relativo al settore del vivaismo viticolo finalizzato al finanziamento di studi e allo sviluppo di prototipi connessi alla realizzazione di una linea di cernita automatizzata, sviluppata con intelligenza artificiale. Nello stesso settore una linea è destinata alle imprese agricole, per l'acquisto di macchinari per la spezzonatura e lo smistamento del materiale vivaistico viticolo destinato all'innesto. Nel settore orticolo un intervento per la coltivazione acquaponica o idroponica, finalizzato alla realizzazione, ammodernamento e ripristino degli impianti di produzione, all'acquisto di attrezzature ed agli interventi strutturali connessi.

Una linea è dedicata al settore cerealicolo della produzione di birra da parte di imprese agricole, per la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili e l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Nel settore zootecnico un intervento è finalizzato all'efficientamento strutturale e produttivo dei compendi malghivi ed uno a sviluppare studi e ricerche per la riduzione delle emissioni di metano nelle aziende zootecniche. Infine, un intervento riguarda il settore olivicolo per lo sviluppo di studi e ricerche per la caratterizzazione genomica delle varietà di olivo autoctone.