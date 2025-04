Nova Siri Genetics: innovazione e sostenibilità al centro della fragolicoltura

Nova Siri Genetics (Nsg), azienda player a livello internazionale nella ricerca e sviluppo di nuove varietà di fragole e piccoli frutti ideali per i climi mediterranei e temperati, continua a innovare e a dialogare con il settore con la quarta edizione dell’Open Day. Il prestigioso evento, che si è svolto presso il centro di ricerca e sperimentazione di Policoro, ha visto la partecipazione di vivaisti, produttori, distributori e media specializzati provenienti da Italia, Spagna, Algeria, Marocco, Sudafrica, Albania e Olanda.

Il workshop, moderato da Salvo Garipoli, Business Director di SG Marketing Agroalimentare, ha trattato temi cruciali per l'evoluzione del settore, con un focus particolare su sostenibilità e tecnologie innovative. Dopo il saluto e il ringraziamento iniziale di Carmela Suriano, direttore Emea di Nsg, è stato il professor Bruno Mezzetti, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, ad aprire i lavori. Mezzetti ha introdotto l’importante ruolo delle biotecnologie nel miglioramento delle varietà di fragola, sottolineando come queste possano contribuire a rispondere alle sfide della sostenibilità e dei cambiamenti climatici.

"Per garantire la sostenibilità della produzione di fragole e favorirne l’espansione in nuove aree, è necessario sviluppare cultivar resilienti, adatte a sistemi di coltivazione a basso impatto, che riducano l’utilizzo di pesticidi e acqua, migliorando al contempo la qualità per i consumatori", ha spiegato il professor Mezzetti. Il suo intervento ha evidenziato l’importanza di strategie di breeding avanzate, che integrino risorse genetiche e tecniche di genotipizzazione, fenotipizzazione e analisi sensoriali per selezionare varietà che si adattino al meglio alle nuove condizioni climatiche.

A seguire, Nicola Tufaro, breeder di Nova Siri Genetics, ha illustrato l’approccio scientifico dell’azienda al miglioramento genetico, ponendo l’accento sulle esigenze concrete di vivaisti e produttori “Il nostro obiettivo è sviluppare varietà innovative per rispondere alle criticità emergenti del settore agricolo, come i cambiamenti climatici e le crescenti limitazioni nell’uso di prodotti fitoiatrici”, ha spiegato. Un processo di selezione che integra parametri agronomici e qualitativi, con uno sguardo attento anche al consumatore finale. “Accanto alla resilienza e all’efficienza produttiva, ricerchiamo frutti dal profilo organolettico elevato: ci concentriamo su shelf life, aroma, colore e bilanciamento tra zuccheri e acidità”. Durante l’evento sono state presentate tre nuove selezioni varietali che, secondo Tufaro, rappresentano un importante passo avanti per la filiera: “Riteniamo che le nuove varietà offriranno benefici tangibili in termini di adattabilità agronomica e qualità del prodotto finale’.’

L’intervento conclusivo è stato quello di Annamaria Recchia, PhD Senior Consumer & Sensory Scientist di Adacta International, che ha presentato i risultati di un’analisi sensoriale oggettiva condotta per Nova Siri Genetics, in collaborazione con SG Marketing Agroalimentare. Utilizzando un panel di esperti sensoriali, è stata valutata la performance sensoriale di diverse selezioni di fragola, fornendo dati a supporto di strategie commerciali e di branding per la valorizzazione sul mercato.

"Abbiamo condotto un’analisi sensoriale oggettiva per valutare tre nuove selezioni di fragola di Nsg. I dati raccolti sono di supporto alla ricerca e alle strategie di marketing per una comunicazione efficace e una migliore product customer experience", ha spiegato Recchia.

Gli highlight emersi dalla ricerca hanno evidenziato come l'analisi sensoriale giochi un ruolo cruciale nel definire la percezione del prodotto da parte dei consumatori durante l’assaggio, rafforzando il posizionamento del prodotto e la connessione emotiva con il consumatore.

La quarta edizione dell’Open Day ha avuto un significato speciale, come ha sottolineato Carmela Suriano, direttore Emea di Nsg, “Quest’anno celebriamo vent’anni di attività nel miglioramento genetico. L’Open Day è ormai un appuntamento strategico per confrontarci con l’intera filiera, in un’ottica di condivisione e collaborazione”.

Nel corso di questi due decenni, l’azienda ha saputo costruire solide relazioni internazionali, grazie alla capacità di rispondere con efficacia alle esigenze dei mercati globali. “Le nostre varietà sono oggi presenti non solo in Europa, ma anche in Nord Africa, India, Sud Africa, Sud America e Australia. Un traguardo possibile grazie all’impegno del nostro team e a un programma di breeding orientato alla rusticità, precocità, produttività e alla qualità organolettica dei frutti”.

L'Open Day di Nova Siri Genetics si è chiuso con un bilancio positivo, consolidando il ruolo dell’azienda come protagonista nella ricerca e nello sviluppo di nuove varietà di fragole e piccoli frutti. L’evento ha confermato il ruolo centrale dell’innovazione per una fragolicoltura sostenibile e di qualità, rafforzando le sinergie internazionali tra i principali attori del settore e aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo.