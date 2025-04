Latteria Soligo: valore produzione oltre i 100 mln euro

A più di 140 anni dalla fondazione, Latteria Soligo conferma i propri risultati positivi. Anche il primo trimestre 2025, infatti, conferma volumi in crescita nonostante il contesto internazionale. È questo quanto emerso durante l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2024, svoltasi oggi presso l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo (TV). L’obiettivo della latteria sociale resta lo stesso dal 1883: pagare il giusto prezzo agli allevatori e offrire al consumatore prodotti che identifichino il marchio Soligo con genuinità e qualità.

“Veniamo dal 2022 e dal 2023, due anni in cui, per questioni legate all’energia, i prezzi sono saliti", ha sottolineato il presidente Lorenzo Brugnera, "per poi scendere verso la fine del 2023. Successivamente, il prezzo del latte nel mercato europeo è risalito fino a livelli non sostenibili per l’acquisto, creando difficoltà nel riposizionamento dei prezzi verso la grande distribuzione. Anche per noi, come cooperativa, è stato complicato riuscire a lavorarlo. Quest’anno, dove si produce Grana Padano, si registrano numeri stratosferici: il prezzo è arrivato fino a 11 euro al chilo. La differenza la facciamo qui, in Veneto, grazie alle nostre cooperative. È stato un anno positivo, che è andato bene. Il latte continua a migliorare anche nei suoi aspetti chimici: cellule somatiche, carica batterica, proteine, grassi. L’allevatore è infatti sempre più attento al benessere degli animali e si vede”.

A confermare il grande lavoro svolto da Latteria Soligo nel 2024 sono i numeri: un bilancio che si è chiuso con un +23.156 euro ed un valore della produzione di 100.278.963 euro (+1.433.844 rispetto al 2023). Oltre hl 743.879 il latte conferito dai soci nel 2024 (in linea con i dati 2023), con una remunerazione media di 0,6350 €/Lt. (Iva compresa). Un valore che risulta di 0,053 euro superiore al prezzo medio del contratto del latte alla stalla Lombardia del 2024. Importanti anche gli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’anno 2024, per gli impianti di Caposile (che potrà vantare una nuova linea completa per la produzione del latte Uht), di Soligo (che potenzia i mezzi di produzione per i formaggi molli, la ricotta, la mozzarella per pizza e il mascarpone) e di Breganze (che a breve ordinerà un nuovo impianto di produzione per il Grana Padano).

“Importante è difendere le nostre produzioni e i nostri certificati", ha proseguito Brugnera, "perché se l’America vuole farci perdere le nostre certificazioni, con esse perdiamo anche la nostra identità. Se togliessimo tutto non andremmo da nessuna parte e sarebbe un’agricoltura che scompare”.

La giornata si è conclusa con un cambio nel Consiglio di Amministrazione, con il saluto di Armando Vencato, che cessa così l’incarico, sostituito da Alberto Balan. Sono stati inoltre eletti il presidente, due sindaci e due sindaci supplenti del Collegio Sindacale: presidente Fabio Durante (Oderzo); sindaco effettivo Alberto Calandri (Villorba); sindaco effettivo Franco Minet (Orsago); sindaco supplente Dario Stella (Pieve di Soligo); sindaco supplente Luigi Bianchini (Venezia).