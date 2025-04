Assaggi 2025, a Viterbo il Salone dell'enogastronomia laziale

Dal 17 al 19 maggio 2025 nel cuore di Viterbo, torna "Assaggi", il Salone dell’Enogastronomia Laziale. Una staffetta di 3 giorni, 70 espositori, show-cooking, laboratori, e ancora talk, chef stellati, percorsi sensoriali e degustazioni per celebrare i sapori, gli odori, i colori e le eccellenze delle produzioni agroalimentari del territorio, in un contesto d’eccezione che unisce tradizione, bellezza e cultura. Ospitato per la prima volta nel duecentesco Complesso di Santa Maria in Gradi, Assaggi 2025 è un incontro tra patrimoni: quello storico-architettonico, che custodisce la memoria profonda del territorio, e quello enogastronomico, fatto di biodiversità, saperi, materie prime e artigiani del gusto. Una fusione che genera un racconto corale, fatto di storie, sapori e visioni.

Nei due chiostri, l’uno medievale, tra le colonne binate, le sculture in pietra e il pozzo seicentesco, e l’altro rinascimentale, Assaggi 2025, sottolinea il comunicato di presentazione, è un "viaggio dei 5 sensi tra le eccellenze agroalimentari del Lazio, un’occasione per assaporare, conoscere, esplorare, celebrando l’identità culturale della regione". Non una semplice vetrina, ma "uno spazio di relazione, crescita, confronto". Per la sua quarta edizione, Assaggi valorizza il territorio aprendosi al dialogo con l’Italia e il mondo, per un evento che supera i confini del salone enogastronomico, in cui l’identità locale si intreccia con l’innovazione globale.

Tra prodotti, degustazioni, percorsi sensoriali, laboratori, seminari e talk pensati per far emergere il meglio dalle materie prime del territorio con uno sguardo sempre più aperto verso il panorama nazionale e internazionale, Assaggi è sempre di più un punto di riferimento per gli appassionati del food & beverage e per gli operatori del settore a cui, in aggiunta all'accesso al Salone durante l'apertura al pubblico del sabato e della domenica, è riservata la giornata di lunedì 19 maggio.

Dall’olio extravergine d’oliva ai salumi, dal vino ai formaggi, passando per il caffè, la pasta, le confetture, le nocciole, le castagne, il miele, la cioccolata, i liquori fino alle tisane, la biodiversità che offre il territorio è un’occasione per riscoprire i gusti autentici della regione e le storie delle aziende che ne custodiscono la tradizione. Ogni prodotto racconta la sua origine, chi lo lavora, chi lo conserva, chi lo reinventa. Assaggi si propone così come "piattaforma di dialogo" rivolgendosi ai curiosi che amano sperimentare, ai professionisti del settore che vogliono crescere e a chiunque desideri esplorare l’unicità gastronomica di una regione che, date le eccellenze di alta gamma che offre, aspira ad imporsi a livello internazionale come punto di riferimento per i cultori del gusto.

Con i suoi 800 anni di storia, la scelta di Santa Maria in Gradi come nuova sede valorizza ancora più nettamente il legame tra gusto, territorio e cultura: il complesso, edificato nel XIII secolo sotto Innocenzo IV, è un gioiello dell’architettura medievale e uno dei luoghi simbolo della storia viterbese. L’imponente scenografia architettonica ben rappresenta la piena fusione tra il ricco tesoro di gusto e sensi offerto dalla gastronomia locale e l’inestimabile patrimonio storico-culturale della città e i suoi dintorni: dai vicoli del quartiere medievale di San Pellegrino, il più grande d’Europa, alle vicine necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri, entrambe Patrimonio dell’Umanità Unesco.

A confermare il carattere diffuso e coinvolgente della manifestazione, torna anche Fuori Assaggi: dal 15 al 20 maggio, ristoranti, botteghe, enoteche e locali del centro e della provincia diventano protagonisti di un racconto che si espande oltre gli spazi del salone. Cene a tema, aperitivi narrati, degustazioni guidate e incontri con i produttori costruiscono un'esperienza che coinvolge la città, chi la abita e chi la scopre per la prima volta.