Stangata di Pasqua, la colomba vola (nei prezzi)

L'Istat ha divulgato oggi i dati relativi a inflazione e prezzi al consumo di marzo, in rialzo dell'1,9% anno su anno e dello 0,3% su febbraio 2024. Immediate le repliche delle associazioni dei consumatori, prima fra tutte il Codacons che parla senza mezzi termini di "stangata" di Pasqua. "L’inflazione rialza la testa in Italia -dicono dal Codacons- con i prezzi al dettaglio che nell’ultimo mese salgono al +1,9%: un'accelerazione che, in termini di spesa e considerala la totalità dei consumi di una famiglia, equivale ad un aggravio pari in media a +624 Euro annui per la famiglia 'tipo', +851 Euro per un nucleo con due figli".

"L’andamento dei listini al dettaglio di prodotti alimentari e bevande analcoliche -spiega il Codacons- risulta in forte crescita, con un aumento medio del +2,5% su base annua, con punte del +3,3% per i beni non lavorati. Rincari che stanno proseguendo nelle ultime settimane e che incideranno sulle spese di Pasqua degli italiani. Tra i prodotti più colpiti dagli aumenti dei prezzi vi sono proprio uova di cioccolato e colombe, immancabili sulle tavole delle famiglie, che risentono della crisi delle materie prime, con le quotazioni del cacao e del burro salite alle stelle".

Per le uova di Pasqua, in particolare, il Codacons ha registrato nei negozi rincari fino al +30% rispetto allo scorso anno per alcune note marche industriali, con i prezzi che nei supermercati hanno raggiunto gli 80 euro al kg, mentre la colomba classica aumenta del +9% sul 2024. “Il rialzo dell’inflazione -conclude il presidente Carlo Rienzi- peserà inevitabilmente sulla Pasqua degli italiani, con le famiglie che dovranno spendere di più per portare cibi e bevande in tavola, e soprattutto per acquistare i dolci simbolo della festività come uova di cioccolato e colombe, i cui listini risentono della grave crisi globale delle materie prime”

Unc

"Dati pessimi -commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori-. Prosegue l'impennata dei prezzi, che su base tendenziale prosegue ininterrottamente dallo scorso settembre (era +0,7%), ossia da 6 mesi. Una progressione che si spera possa terminare in aprile, grazie alla fine della stagione termica, che porterà a un calo del prezzo del gas e al bonus straordinario sulle bollette della luce, intervento tardivo del Governo ma che ora si spera possa porre un freno alla corsa dei prezzi".

Assoutenti

"Pasqua più salata per gli italiani -aggiunge Assoutenti-, con le famiglie che dovranno mettere in conto sensibili rialzi dei prezzi per i generi alimentari, con alcuni prodotti che registrano rincari a due cifre rispetto al 2024. Nell’ultimo mese i listini di alcuni beni alimentari hanno registrato una vera e propria impennata -spiega il presidente Gabriele Melluso-. È il caso del burro e del caffè, che su base annua rincarano entrambi del +19,5%, mentre il cioccolato sale del +9,6% e il cacao del +14,1%. Tensioni anche sul fronte delle uova di gallina, tra i prodotti più consumati a Pasqua, i cui prezzi aumentano del +4,6% su anno, ma la lista dei rincari è lunga: agrumi +7,2%, insalata +5,4%, pomodori +6,1%, bevande analcoliche +7,8%, carne bovina +4,4%, formaggi e latticini +4,1%".

“Il pranzo di Pasqua -prosegue Melluso- sarà quest’anno più salato per le famiglie italiane, e per questo invitiamo i consumatori alla massima attenzione in vista degli acquisti per i tradizionali pranzi di Pasqua e Pasquetta, evitando consumi superflui che si trasformano in sprechi e boicottando i prodotti che registrano rincari eccessivi sugli scaffali. Si stima infatti che circa il 10% delle preparazioni alimentari legate alla Pasqua finisca ogni anno nella spazzatura, realizzando uno spreco milionario che le famiglie possono evitare prestando maggiore attenzione in fase di acquisto dei prodotti alimentari”.