Jolly Colombani lancia Amarena Mix

Jolly Colombani presenta Amarena Mix, un succo che esprime al meglio la filosofia del brand, sinonimo dei “sapori che amiamo”, tra tradizione e innovazione, con un occhio sempre attento al rapporto prezzo-qualità. Disponibile con un packaging in edizione limitata per celebrare i 100 anni del marchio storico di Conserve Italia, Amarena Mix coniuga gusto e design in un prodotto unico, pensato per tutti coloro che cercano un piacere rinfrescante con un pizzico di carattere. Dolce, intenso e al tempo stesso caratterizzato da una leggera nota acidula, Amarena Mix regala un’esperienza sensoriale fresca e sorprendente, evocando atmosfere estive e momenti di spensieratezza. Ideale in ogni momento della giornata, il nuovo gusto di Jolly Colombani rappresenta un’innovazione nel mondo dei succhi con il suo aroma originale e avvolgente.

A rendere speciale il lancio del nuovo prodotto è il design del pack in edizione limitata, affidato a Francesco Poroli, illustratore e art director di fama internazionale. L’artwork si ispira ai celebri Caroselli e rilegge in chiave contemporanea l’immagine storica del folletto Jolly, simbolo inconfondibile del brand originario di Portomaggiore (FE). Il risultato è una confezione vivace, colorata e ricca di dettagli, che racconta con stile la filiera agricola, il territorio, il lavoro sui campi degli agricoltori ma anche la bottega in cui il fondatore Giulio Colombani, nel lontano 1924, ha iniziato a lanciare prodotti che ancora oggi arrivano sulle tavole degli italiani garantendo qualità al giusto prezzo.

Disponibile a partire da inizio aprile nel formato famiglia (brik da 1 litro) in Tetra Gemina, Amarena Mix si inserisce nella consolidata offerta di Jolly Colombani, da sempre presente sia nella Grande Distribuzione Organizzata che nel canale Foodservice (mense, alberghi e catering) con prodotti gustosi e proposti in confezioni eco-sostenibili. Oltre alle varie gamme di succhi di frutta, tutte prodotte con il pack in Tetra (Gemina e Crystal), il brand propone infatti polpe e passate di pomodoro, sughi e piatti pronti come zuppe e ragù vegetale, legumi e mais dolce, regalando al consumatore una gamma completa e attenta al concetto “good value for money”. Amarena Mix si inserisce proprio in questo contesto, rinnovando l’impegno del marchio a offrire prodotti di qualità e capaci di coniugare il gusto con la creatività. Un modo originale e coinvolgente per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, continuando a innovare senza mai perdere di vista i valori che rendono unico ogni prodotto.