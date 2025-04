Yoga: con Ace o Ananas il gusto si fa proteico

Buono, dissetante, energetico, nutriente. Sono queste le caratteristiche che rendono unica la dirompente novità che Yoga si appresta a lanciare sul mercato a partire dalla primavera del 2025. L’innovativa proposta del brand icona dei succhi di frutta si chiama Yoga Fruit Pro 20 g ed è un succo pensato per un pubblico attento alla salute e al benessere, ma soprattutto che ama fare sport e stare in movimento facendo attività fisica. Un prodotto senza zuccheri aggiunti che unisce un’alta percentuale di frutta a un importante apporto nutrizionale grazie a 20 grammi di proteine per ogni confezione in cheerpack da 250 ml. Disponibile nei gusti Ace e Ananas, Yoga Fruit Pro 20 g si distingue anche grazie alla sua pratica confezione inserendosi nel mondo dei succhi proteici con un profilo davvero unico, ideale per il consumo on-the-go.

Yoga Fruit Pro 20 g è una bevanda funzionale a base di frutta pensata per chi pratica sport e cerca un equilibrio tra gusto e corretto apporto nutrizionale. La ricetta ideata da Yoga con un alto contenuto proteico e ricca di vitamine rende questo nuovo prodotto, oltre che buono, perfetto per il consumatore moderno, sempre più attento alla cura del proprio corpo e dedito all’attività fisica. I due gusti proposti, Ace e Ananas, freschi e leggeri, presentano infatti le stesse caratteristiche ad alto valore nutrizionale: - 20 grammi di proteine per supportare la crescita e il mantenimento della massa muscolare; - un’abbondante dose di vitamina C per sostenere il metabolismo e rafforzare le difese immunitarie; - assenza di zuccheri aggiunti per garantire un gusto leggero con un basso apporto calorico.

L’attenzione ai dettagli è evidente anche nel packaging. Il cheerpack da 250 ml con tappo apri e chiudi assicura praticità e facilità d’uso in ogni momento della giornata. Il design si ispira ai classici trend del mondo proteico in voga tra gli sportivi, con una banda nera centrale che richiama il linguaggio visivo dei prodotti ricchi di proteine. Un’estetica moderna e dinamica che comunica immediatamente i benefici del prodotto al consumatore.

Yoga Fruit Pro 20 g si inserisce in un segmento in forte crescita, rivolgendosi a un pubblico giovane e adulto, appassionato di sport e alla ricerca di prodotti salutari e funzionali. Il suo posizionamento si differenzia nettamente da altre proposte presenti sul mercato, orientate verso i concetti di benessere e famiglia: Yoga Fruit Pro 20 g è pensato per chi pratica sport, per chi ha una vita attiva e per chi desidera un boost di energia naturale senza rinunciare al piacere della frutta.Il lancio ufficiale di Yoga Fruit Pro 20 g è in programma ad aprile 2025 e sarà disponibile nei canali Gdo, Horeca e Vending. Con questo prodotto Yoga rinnova ancora una volta il mondo dei succhi, offrendo un prodotto che risponde alle nuove esigenze dei consumatori, unendo gusto, benessere e innovazione in un unico formato pratico e versatile.