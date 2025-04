Barilla-Transporeon: partnership per una logistica alimentare globale

Barilla: realtà Made in Italy dal respiro internazionale, apre le porte della sua “Città della pasta” a Pedrignano (PR), per ospitare una live visit in collaborazione con il partner Transporeon - società di Trimble.

A dare il benvenuto agli ospiti nella sala conferenze “Ringo” è Roberto Magnani, Vice President Logistics di Barilla Group, che ha anche introdotto gli interventi di Gianluigi Mason – Logistic Italy Director Barilla Group - e di Davide Busato – Logistics Systems and Processes Ass. Manager. La mattinata è poi proseguita con la visita del sito di Pedrignano, il più grande magazzino automatizzato del mondo nel settore alimentare, con una superficie complessiva di 60.000 m².

L’inizio della partnership tra il colosso del settore alimentare e la piattaforma di gestione dei trasporti risale al 2014 - più di 10 anni fa - quando Barilla ha riorganizzato i propri asset logistici e di conseguenza trasformato l’intera gestione delle operazioni. “Ai trasporti è dedicato il 65% del budget per la logistica e nello specifico il 50% dei nostri carichi viaggia su gomma, per questo è essenziale sostenere il nostro network nazionale - e internazionale - scegliendo soluzioni innovative come quelle proposte da Transporeon per gestire al meglio i nostri volumi che toccano le 600 mila tonnellate annue”, afferma Gianluigi Mason.

A seguito di una riorganizzazione della propria configurazione logistica, legata all’espansione della multinazionale - che conta ad oggi circa 110.000 spedizioni Full Truck Load all’anno in 100 nazioni - è entrata in scena Transporeon, che ha avuto l’onere di trovare soluzioni in grado di efficientare il processo di assegnazione dei carichi ai vettori. Transporeon ha saputo seguire attentamente le fasi di crescita di Barilla in questi 11 anni, semplificando e velocizzando le procedure legate alla gestione dei trasporti e dei magazzini. Ad esempio, grazie alla soluzione Time Slot Management, Transporeon ha facilitato l'ottimizzazione dei processi interni armonizzando il flusso tra magazzino e baie di carico e riducendo i tempi di attesa del 20%, tanto che le soluzioni della piattaforma sono ora utilizzate in tutti gli stabilimenti italiani e buona parte di quelli europei del gruppo.

La funzionalità Transport Assignment permette, invece, di ovviare alla gestione manuale dell’assegnazione dei trasporti ai vettori, estremamente dispendiosa in termini di tempo ed efficienza operativa. Infatti, processi come l’assegnazione del vettore alla rotta più appropriata, l'analisi della copertura geografica e dei percorsi migliori, la valutazione dell'idoneità dei trasportatori e la verifica dei tempi di consegna garantiti sono solo alcuni dei parametri da verificare per valutare i vettori; valutazioni ora fornite dalla piattaforma.

“Nel corso degli anni abbiamo implementato diverse soluzioni Transporeon, tanto che oggi ci affidiamo alla modularità di questa piattaforma per assegnare i viaggi a ciascun vettore, dall’Italia al resto del mondo. Dal 2022 utilizziamo anche “Rate Management” che ci consente di ottimizzare il processo di assegnazione delle tratte. In caso di mancata disponibilità del vettore scelto, la piattaforma trova automaticamente una soluzione di backup, dandoci la possibilità di gestire eventuali criticità in tempo reale: tutti i trasporti Barilla seguono questo principio di allocazione, con un tasso di esattezza che supera il 95%”, dichiara Busato. “Rate Management è particolarmente utile quando c'è una grande diversificazione di vettori e rotte, come nel nostro caso. Questo strumento ci consente di essere aperti a tutte le possibilità che offre il mercato e rende il lavoro dei pianificatori più semplice ed efficiente”.

Le informazioni arrivano dalla piattaforma Transporeon direttamente alla Logistic Control Tower di Barilla, per poi essere consolidate; a questo punto le tratte saranno assegnate secondo la modalità No Touch Order per quelle già contrattualizzate, oppure Best Carrier per i viaggi spot. “Transporeon non è un software ma una piattaforma in grado di integrarsi perfettamente con sistemi già in uso e di collaborare con loro, fungendo da ponte di comunicazione tra industria, carrier e retailer. Un importante valore aggiunto è senza dubbio la possibilità di customizzare ogni parametro di assegnazione: il nostro team ha lavorato e lavora a stretto contatto con Barilla per creare una soluzione ad hoc, studiata per garantire la giusta capacità di trasporto ogni giorno seguendo precise logiche di abbinamento tratta-vettore”, afferma Andrea Chiaravalli, Account Manager di Transporeon.

Il successo di questa partnership sottolinea l'importanza della trasformazione digitale nel settore logistico, non solo per ottimizzare costi ed efficienza operativa, ma anche per garantire la continuità e l'affidabilità della distribuzione su scala globale. In un mondo sempre più interconnesso, l'approccio innovativo di Barilla alla gestione della supply chain si rivela cruciale per mantenere la sua posizione di leader nel mercato alimentare internazionale, portando la tradizione italiana sulle tavole di milioni di famiglie in tutto il mondo.