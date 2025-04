Bayer: convalidati obiettivi di riduzione emissioni

Gli obiettivi climatici di Bayer sono stati nuovamente rafforzati da una validazione esterna: la Science Based Targets Initiative (SBTi) ha confermato gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Ghg) di Bayer e convalidato il suo percorso Net Zero. L'azienda aderisce ai rigorosi standard di SBTi e ora sta anche applicando l'ultimo aggiornamento di SBTI per ridurre le emissioni di Scope 3 al 25% entro il 2029. L'impegno dell'azienda per la sostenibilità è stato ulteriormente confermato dalla rinomata agenzia di rating Carbon Disclosure Project (Cdp), che ha assegnato a Bayer il punteggio massimo ("A") nelle aree climatiche e idriche.

SBTi incoraggia aziende e organizzazioni a stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra che riflettano le più recenti conoscenze scientifiche sul clima e siano coerenti con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

Nell'ambito del Piano completo di transizione e trasformazione climatica di Bayer, pubblicato nel 2024, Bayer mira a ridurre il 90% delle proprie emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore entro il 2050 o prima. Le emissioni rimanenti e inevitabili saranno compensate con rimozioni di carbonio a lungo termine. Nell'ambito di questo impegno, l'azienda mira a ridurre le proprie emissioni di gas serra (Scope 1 e Scope 2) del 42% assoluto entro la fine del 2029, rispetto all'anno di riferimento 2019. Lo Scope 3 rimane una sfida per l'intero settore, con numerose dipendenze, poiché comprende tutte le altre emissioni derivanti dalle attività dell'organizzazione non direttamente controllate o possedute da Bayer. Nel definire l'obiettivo a lungo termine per il 2050, Bayer ha applicato i nuovi criteri SBTi e si è prefissata un obiettivo di riduzione dello Scope 3 più rigoroso, che ora è del 25% entro il 2029. In questo modo, Bayer sta accrescendo la sua ambizione di ridurre le emissioni lungo la catena del valore.

Il Cdp ha valutato le performance e la trasparenza di Bayer nelle categorie clima e acqua, assegnandole il punteggio massimo "A". Ciò significa che Bayer ha mantenuto l'ottimo rating degli anni precedenti; dal 2015, Bayer non ha mai ottenuto un punteggio inferiore ad "A-" in queste due categorie.

Il Cdp utilizza un sistema di rating per il reporting di sostenibilità che aiuta investitori, aziende e governi a ridurre il proprio impatto ecologico. Nella valutazione più recente, Bayer ha ottenuto il punteggio massimo ("A") per clima e acqua e il punteggio "B" per foreste. In questo modo, Bayer è riuscita a migliorare il suo già ottimo rating "A-" dell'anno precedente nelle categorie clima e acqua. Il processo di valutazione annuale del Cdp è generalmente riconosciuto come il punto di riferimento per la trasparenza delle azioni aziendali in materia ambientale. Il Cdp applica una metodologia dettagliata e indipendente per valutare le aziende, assegnando punteggi che vanno da "A" a "D-". La valutazione si basa sulla completezza della comunicazione, sulla consapevolezza e gestione dei rischi ambientali e sulla dimostrazione delle migliori pratiche. Le aziende che forniscono informazioni insufficienti o inesistenti ricevono un rating "F".

"Bayer prende sul serio il suo impegno globale nei confronti delle persone e della natura e siamo già sulla buona strada per ridurre le emissioni di gas serra. Con la convalida di SBTi e il rating Cdp, sottolineiamo ancora una volta l'importanza dei nostri obiettivi climatici e li rispetteremo sicuramente. Se il riscaldamento globale continua al ritmo attuale, le conseguenze per l'agricoltura diventerebbero altrimenti sempre più gravi. Stiamo anche dimostrando il nostro impegno per la trasparenza e la responsabilità. Questo ci consente di misurare i nostri progressi e rafforza la nostra credibilità presso gli stakeholder, inclusi investitori, clienti e comunità", afferma Matthias Berninger, vicepresidente esecutivo Affari Pubblici, Sostenibilità e Sicurezza di Bayer.

Bayer sta lavorando per raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione attraverso misure di efficienza, innovazione di processo e di portafoglio, passaggio alle energie rinnovabili e compensazione delle emissioni rimanenti. Il gruppo ha raggiunto traguardi significativi firmando contratti con Currenta, Wuppertaler Stadtwerke e CatCreek per soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda in termini di energie rinnovabili. Bayer riconosce che la maggior parte delle sue emissioni di Scopo 3 proviene da beni e servizi acquistati (Categoria 3.1, oltre il 70%). Per affrontare efficacemente queste emissioni, Bayer sta implementando ampie misure a supporto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 13 (Sdg 13) sulla lotta al cambiamento climatico. Attraverso il Programma di Accelerazione Scopo 3, Bayer collabora attivamente con i propri fornitori per promuovere pratiche di sostenibilità. Lavorando a stretto contatto con loro, l'azienda mira a incoraggiare i propri fornitori ad adottare processi efficienti dal punto di vista energetico e a utilizzare energie rinnovabili. Questa collaborazione contribuisce a ridurre le emissioni associate alla produzione e al trasporto delle materie prime.