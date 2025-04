Partnership tra Nestle e Ofi per l'agricoltura del cacao

Nestlé e Ofi-Olam Food Ingredients, uno dei più grandi operatori dell'agribusiness mondiale con sede a Singapore, lanciano una partnership agroforestale per trasformare l'agricoltura del cacao. In sostanza, nei prossimi cinque anni, il programma sosterrà circa 25.000 coltivatori di cacao in Nigeria, Costa d'Avorio e Brasile, aiutandoli a passare all'agroforestazione e a implementare pratiche intelligenti dal punto di vista climatico come la gestione dei residui colturali: il progetto dovrebbe ridurre oltre 1,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO 2 in un periodo di 30 anni.

Il piano prevede la piantumazione di circa 2,8 milioni di alberi e la creazione di oltre 72.000 ettari di agroforesteria. I parametri di riferimento per queste attività sono stati stabiliti utilizzando lo strumento di monitoraggio dello stock di carbonio alimentato dall'intelligenza artificiale di Ofi e saranno utilizzati in modo continuativo per tracciare la geolocalizzazione degli alberi e verificare che la loro crescita sia conforme agli obiettivi stabiliti da Nestlé e Ofi.

L'attuazione è già in corso in tutti e tre i Paesi, con programmi di formazione ed educazione che aiutano gli agricoltori ad adottare pratiche positive per le foreste che migliorano la resilienza ambientale ed economica. I partecipanti riceveranno una formazione sulle pratiche agricole più rispettose del clima, come la piantumazione di alberi da ombra e il compostaggio delle bucce dei baccelli di cacao per arricchire la salute del suolo e ridurre le emissioni di gas serra. Gli agricoltori acquisiranno anche conoscenze su normative e standard ambientali più ampi, tra cui lo Standard regionale africano di sostenibilità (ARS) e gli imminenti requisiti del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR).

Si tratta di quella che è stata definita dalle due multinazionali "la loro più grande iniziativa agroforestale congiunta", volta a trasformare l'agricoltura del cacao e ad affrontare la duplice minaccia delle emissioni di carbonio e della deforestazione. L'iniziativa, infatti, si basa su una partnership di 15 anni tra Nestlé e OFI, incentrata sull'approvvigionamento sostenibile del cacao: sostiene il Piano Cacao di Nestlé e la Roadmap 2050 Net Zero, allineandosi al contempo agli obiettivi della “Bussola del Cacao” dell'OFI e alla più ampia strategia di sostenibilità “Scelte per il cambiamento”.

“Le persone sono al centro delle nostre azioni per il clima -dichiara Darrell High, responsabile del piano cacao di Nestlé-. Stiamo collaborando con l'AIF per aiutare i coltivatori a passare a pratiche agricole intelligenti dal punto di vista climatico. Sostenendo il passaggio a un sistema alimentare più rigenerativo, possiamo continuare a costruire una filiera del cacao più responsabile e progredire verso i nostri obiettivi climatici condivisi per il 2030 e oltre".



Andrew Brooks, responsabile globale della sostenibilità del cacao dell'OFI, aggiunge: "Siamo entusiasti di collaborare con Nestlé a questa iniziativa globale di azione per il clima. Insieme, stiamo affrontando le sfide climatiche mettendo gli agricoltori al centro della soluzione. Collaborando a stretto contatto con le comunità del cacao, possiamo sostenere gli agricoltori nell'adattamento e nella mitigazione dei cambiamenti climatici e contribuire a rafforzare la fornitura di ingredienti di cacao sostenibili".

Gli incentivi finanziari incoraggeranno ulteriormente la partecipazione, premiando gli agricoltori che piantano e mantengono gli alberi. Questi incentivi sono legati a un monitoraggio a lungo termine per garantire il successo della riforestazione e della cattura del carbonio nel suolo, con risultati misurati utilizzando il calcolatore di impronta digitale AtSource dell'AIF.