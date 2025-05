Tuttofood /4. Molini Pivetti celebra il suo 150° anniversario

E’ simbolo di eccellenza emiliana, grazie a un innovativo modello di filiera, corta e certificata Csqa, nonché una delle principali realtà molitorie per capacità di stoccaggio, con una produzione di farine che può raggiungere 450mila tonnellate all’anno. Molini Pivetti torna a TuttoFood nel suo 150° anniversario con un programma che omaggia il gusto e la qualità dei prodotti, ma soprattutto l’esperienza.

Anzitutto quella sensoriale, perché dal 5 all’8 maggio lo spazio espositivo di Molini Pivetti (Stand G31, Hall 6) si trasformerà in un vero e proprio laboratorio gourmet, per celebrare un secolo e mezzo di storia attraverso l’itinerario gastronomico “150° Taste Experience“, con tre postazioni dedicate rispettivamente alla pizza, pasta fresca e pasticceria.

Durante i giorni della fiera, in ciascuna postazione, il team tecnico di Molini Pivetti sarà all’opera tra impasti e fornelli, non solo per sfornare prelibatezze, ma anche per mostrare in azione tutta la versatilità e la qualità delle farine: dalla lavorabilità ai tempi di gestione ottimali per ogni lavorazione, fino alle applicazioni culinarie, assicurando risultati eccellenti e costanti nelle ricette dolci e salate.

Protagonista della postazione “150° pizza experience” sarà la pizza al padellino gourmet - “L’emiliano” - realizzata con le farine Gran Riserva, a marchio Campi Protetti Pivetti: farine 100% emiliane, ottenute dalla macinazione di grani selezionati e coltivati esclusivamente nell’area tra Bologna, Modena e Ferrara, la più rinomata per la coltura del grano tenero, e con l’aggiunta di farina integrale.

Non mancheranno i grandi classici, come la pizza napoletana alveolata e tradizionale, la sorprendente pizza ad alta idratazione e la fragrante regionalità della pizza emiliana: sottilissima, ampia, dal bordo croccante e dal cuore morbido, come la terra da cui proviene.

La postazione “150° pasta experience”, a tema “Elogio ai campi”, omaggerà tortelli, ravioli ripieni e tagliatelle classiche della tradizione emiliana, con un tocco di colore: gli impasti, infatti, richiameranno le diverse tonalità della crescita del grano, trasformando la pasta in un racconto della natura.

Nello spazio “150° pastry experience” prenderanno forma le creatività dolci, con proposte di croissant, sfogliati, frolle e altri dolci, ma soprattutto col Dessert celebrativo del molino dedicato ai 150 anni dell’azienda: “Il dolce molino”.

Si comincia lunedì 5 maggio con la presenza di Ambassador d’eccezione: il pastry chef Ciro Poppella, col suo celebre Fiocco di Neve e la Perla Nera, e il maestro Edoardo Ammendola dell’Antica Pizzeria Di Matteo, che delizierà con la sua iconica pizza napoletana tradizionale.

TuttoFood rappresenta una importante vetrina internazionale per Molini Pivetti e una leva strategica per accrescere l'export, sia verso i Paesi europei, dove l'attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla sostenibilità delle filiere agroalimentari crea un terreno fertile per l’espansione, sia verso i Paesi dell’area Asia-Pacifico, che offrono nuove prospettive di espansione grazie a un mercato in evoluzione e a una domanda in aumento di prodotti Made in Italy.

In questo scenario, Molini Pivetti rafforza il proprio impegno nello sviluppo internazionale, puntando su innovazione, qualità certificata e valorizzazione della tradizione molitoria italiana.