Macfrut 2025: Blue Star Advice al debutto

Blue Star Advice sarà presente a 'Romagna Business Matching' l'evento di Confindustria Romagna che quest'anno per la prima volta verrà ospitato nei padiglioni della Fiera di Rimini nell'ambito della 42° edizione di Macfrut. “Consideriamo la vetrina di Macfrut una grande opportunità per entrare in contatto con quelle piccole e medie aziende già strutturate che ancora non hanno concluso un passaggio culturale strategico. Noi ci occupiamo di marginalità ed analisi economica ed operativa dei flussi, abbiamo già expertise consolidate nel campo del Food, del Design, del Fashion e della Produzione Industriale. La presenza a Macfrut ci consente di ampliare lo sguardo anche al settore ortofrutticolo. Il 7 maggio alle ore 15, con l'intento di offrire una testimonianza concreta di come operiamo, organizzeremo in fiera un workshop dedicato al caso studio di Wall&decò, nostro cliente, dove avremo il piacere di ospitare l'amministratore delegato dell’azienda”.

Il filo conduttore che unisce i consulenti dell'impresa è la competenza maturata in contesti internazionali di primo piano, nei settori della finanza e del controllo di gestione. "Disponiamo già di un portafoglio clienti solido, che ci assicura una posizione di rilievo nel mercato. Cresciamo in modo organico anche al nostro interno, con l’obiettivo di consolidarci e offrire alle aziende che ci scelgono un servizio su misura, orientato al raggiungimento dei migliori risultati possibili”. Nella pratica, il lavoro dei consulenti si svolge a stretto contatto con la realtà imprenditoriale del cliente, entrando fisicamente in azienda e operando fianco a fianco con il management. “Ci piace definirci ingegneri finanziari, perché siamo utenti evoluti di tecnologie ed infrastrutture digitali in ambito del controlling finanziario: grazie alle competenze acquisite nelle nostre precedenti esperienze internazionali, utilizziamo software gestionali all'avanguardia e strumenti di Business Intelligence, mettendoci concretamente all’opera. Le nostre consulenze, che si sviluppano su orizzonti di breve e medio periodo, includono attività di controlling, integrazione di reportistica avanzata con sistemi di industria 4.0, costruzione di dashboard economico-finanziarie complete, utili e aggiornate. Un valore aggiunto non trascurabile", spiega Niccolò Riccardi, amministratore delegato di Blue Star Advice, "è la professionalizzazione delle risorse interne del cliente: lavorando al nostro fianco, acquisiscono nuove competenze tecniche e manageriali in un percorso di learning by doing che lascia un impatto duraturo sull’organizzazione".

Tra gli obiettivi della società figura l'espansione in tutto il Centro-Nord, arrivando a coprire, oltre all'Emilia-Romagna, anche Veneto, Lombardia, Marche e Toscana. “Al momento stiamo crescendo in maniera coerente rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati, mantenendo elevata la qualità dei servizi che offriamo e dei risultati ottenuti dai nostri clienti grazie al nostro supporto. Non è un caso infatti, che, a lavoro concluso, essi scelgano quasi sempre di proseguire la collaborazione, perché riconoscono in noi un partner strategico nonché un interlocutore serio ed affidabile per superare con successo le sfide globali che affrontano”, conclude Riccardi.