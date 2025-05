Tuttofood /4. Grana Padano celebra partnership con Fondazione Milano-Cortina 2026

In occasione della fiera Tuttofood 2025, in programma a Milano fino all’8 maggio, il Consorzio di Tutela Grana Padano ha celebrato presso il proprio stand l’evento “Il Gusto dello Sport”, un momento speciale per sottolineare ancora una volta il forte legame tra la Dop più consumata al mondo e la Fondazione Milano Cortina 2026, in vista dei XXVI Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.“Il Gusto dello Sport” è stato concepito come un viaggio gastronomico ispirato ai cinque continenti — Europa, Asia, Africa, America e Oceania — mediante il quale valorizzare le differenti tradizioni e le svariate culture culinarie mondiali e per promuovere i valori comuni dello sport e di una sana e corretta alimentazione.

La cerimonia conclusiva del progetto, ideato dal Consorzio e firmato dallo chef Davide Oldani, si è svolta in un contesto immersivo, arricchito da suggestioni visive ispirate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. In questa occasione è stato svelato uno dei tre piatti a base di Grana Padano, dedicato al cerchio olimpico “America” — ultimo anello di un percorso culinario che ha idealmente attraversato il globo terrestre.

A testimonianza della solidità della partnership tra il Consorzio e la Fondazione Milano Cortina 2026, l’evento, moderato dal giornalista Enrico Galletti, ha visto la partecipazione, accanto ai vertici del Consorzio, di autorevoli rappresentanti del mondo sportivo, istituzionale e dell’alta cucina italiana, tutti riuniti per celebrare l’eccellenza del Made in Italy e i valori condivisi di sport, cultura e alimentazione di qualità.

“Il formaggio Grana Padano è il sapore d’Italia che parla al mondo, ambasciatore del gusto dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Mico 2026”, ha detto Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela, accogliendo gli ospiti dell’evento e aggiungendo: “Da ambasciatori del gusto italiano con la nostra Dop più consumata al mondo, siamo orgogliosi di essere parte di un evento unico e irripetibile come i Giochi di Milano Cortina 2026”.

A sottolineare ulteriormente l’importanza della collaborazione con la Fondazione Mico 2026, il direttore generale ha aggiunto: “Grana Padano è molto più di un formaggio: è un simbolo dell’eccellenza. Il nostro impegno a favore dello sport nasce da una condivisione profonda di valori: impegno, integrità, dedizione e benessere. Con Grana Padano portiamo sulle tavole degli atleti e degli appassionati un alimento sano, autentico e profondamente legato all’identità del nostro Paese”.

Tra gli ospiti anche Kristian Ghedina, ex atleta campione azzurro di sci alpino, discesista tra i più forti al mondo simbolo da sempre della sua Cortina, che ha ricordato la propria esperienza sportiva ed il legame con Grana Padano in qualità di brand ambassador. “Quando gareggiavo", ha detto Ghedina, "è stato per me un grande orgoglio rappresentare il Consorzio Grana Padano nel mondo portando il brand nel mio casco, anche a velocità superiori a 130 all’ora, e sul podio. Sono molto contento di essere qui oggi a ringraziare Grana Padano per confermare, come allora, il suo legame e l’importante contributo al mondo dello sport.”

È intervenuto anche il campione paralimpico di sci alpino René De Silvestro, Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, che ha condiviso la sua storia personale e sportiva, testimoniando il valore della determinazione e della resilienza. “Sono molto contento di essere qui oggi in rappresentanza del mondo paralimpico, siamo orgogliosi come italiani di avere al nostro fianco, anche alle Olimpiadi in Italia, un prodotto così genuino, buono e nutriente che tutti noi atleti apprezziamo e mangiamo con piacere”, ha concluso De Silvestro.

Lo chef Oldani, presentando la ricetta dedicata al cerchio olimpico “America” ha voluto invece sottolineare il suo contributo al progetto “il gusto dello sport”, dicendo: “Con Grana Padano e Milano Cortina 2026 ho portato in tavola le mie due grandi passioni: la cucina e lo sport. Questo progetto è un viaggio che unisce emozioni, territori e valori condivisi, trasformando ingredienti sostenibili in piatti che raccontano l’Italia al mondo, con gusto, rispetto e orgoglio”.

Oltre alle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, in rappresentanza della Fondazione, ha partecipato all’evento lo Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026, Nevio Devidè: "Siamo orgogliosi di vedere anche quest'anno la partecipazione in prima linea di Grana Padano ad uno degli appuntamenti fieristici di riferimento nel panorama enogastronomico europeo”, ha commentato Devidé. “A quasi un anno dall'inizio del grande evento sportivo, questa edizione si rivela ancor più significativa per la partnership tra Grana Padano e la Fondazione Milano Cortina 2026: un rapporto che si è fin da subito contraddistinto per una forte sinergia e che continuerà su questa linea fino alla conclusione dei Giochi. La presenza di oggi è una nuova occasione per promuovere i Giochi, per mostrare a migliaia di visitatori la sua essenza culturale e per confermare la capacità di Milano di essere polo di riferimento di grandi eventi che attraggono persone da tutto il mondo".