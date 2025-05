Cambio della guardia in Nestlé Confectionery UK

A poco più di una settimana dall'annunciato cambio della guardia in Zona America con il nuovo ceo Jeff Hamilton (leggi notizia EFA News) Nestlé provvede a un avvicendamento anche in Gran Bretagna. Scott Coles, infatti, è stato nominato, con effetto immediato, nuovo direttore generale di Nestlé Confectionery UK&I, la divisione dolciaria responsabile di marchi come KitKat e Quality Street. Nel suo nuovo ruolo, Coles continuerà a guidare gli sforzi di Nestlé per espandere la quota di mercato e migliorare il valore per i consumatori e i clienti del settore dolciario.

Coles succede a Mark Davies, che va in pensione dopo 34 anni di lavoro in azienda: prima di diventare direttore generale nel 2023, Davies è stato vicepresidente dell'unità strategica di Nestlé in Svizzera e ha contribuito a guidare il Nestlé Cocoa Plan, il progetto dell'azienda per creare valore condiviso nella catena di approvvigionamento del cacao.



Scott Coles vanta quasi tre decenni di esperienza in Nestlé, essendo entrato in azienda nel 1997. La sua carriera comprende la gestione dei clienti, la finanza commerciale e lo sviluppo delle categorie. In seguito ha assunto ruoli di leadership in Oceania, tra cui quello di responsabile delle vendite e di amministratore delegato degli snack nutrienti. Dal 2018, Coles ha supervisionato le attività di Nestlé nel settore del caffè in Africa centrale e occidentale, coprendo 25 mercati: è stato anche responsabile delle comunicazioni regionali per i consumatori. In questo periodo, gli è stato riconosciuto il merito di aver accelerato la crescita della categoria e di aver realizzato campagne di brand rilevanti per il mercato e di grande impatto.



"È un onore -sottolinea Coles- guidare il settore dolciario del Regno Unito e dell'Irlanda in un momento così emozionante. Con marchi iconici come KitKat e Aero che festeggiano 90 anni, non vedo l'ora di sostenere il nostro team di talento mentre continuiamo a innovare e a costruire su questa eredità. Sono anche orgoglioso di sostenere i nostri sforzi per la sostenibilità, in particolare il Programma di accelerazione del reddito, che sta contribuendo a migliorare i redditi delle famiglie di coltivatori di cacao e a promuovere pratiche agricole più sostenibili".