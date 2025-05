Beach Club: quando la ristorazione fa la differenza

Per la prima volta, una pubblicazione raccoglie i 225 migliori stabilimenti balneari italiani: uno strumento utile per quanti vogliono scoprire l’offerta dei beach club del nostro Paese. Ogni struttura è stata oggetto di valutazione in centesimi, basata su una serie di criteri: location, servizio, design, ristorazione, beverage e cocktail, il mood che si respira. Il risultato spazia dalla semplice segnalazione ai tre ombrelloni gold, massimo riconoscimento qualitativo. Questi i contenuti di "Guida ai migliori beach club d’Italia" (Morellini, 2024, pp. 192), a cura di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi.

La guida si rivolge naturalmente ai beach lovers ma può essere anche un utile strumento di confronto per gli operatori del settore che, per la prima volta, hanno a disposizione una mappa dell'offerta completa, e anche per le istituzioni, in vista dell'applicazione della direttiva Bolkestein.

“Questa guida” spiegano gli autori “è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all’interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d’Italia. L’offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell’applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d’Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare”.

Il volume è stato presentato in concomitanza con l'assegnazione dei riconoscimenti per il Gran Galà dei Beach Club d’Italia, tenutosi all’Excelsior Gallia Hotel di Milano. Il titolo di Best Beach Club Italia 2025 è stato assegnato ad Alpemare (Forte dei Marmi) e Lido Villeggiatura, beach club del Belmond Villa Sant’Andrea (Taormina).

Per Lido Villeggiatura, l’ingresso in guida è avvenuto nel migliore dei modi, poiché la struttura avviata lo scorso anno dal gruppo di hotellerie Belmond (proprietà Lvmh) non solo ha conquistato i tre ombrelloni gold, massimo rating attribuito dalla guida (da novanta punti in su), ma ha anche meritato il primo gradino del podio, condiviso con Alpemare, per aver portato gli standard qualitativi dell’hotellerie di lusso all’interno di uno stabilimento aperto anche agli ospiti esterni e in una posizione unica, accanto alla baia di Mazzarò.

Oltre al vincitore assoluto, sono stati assegnati altri nove premi speciali suddivisi per categoria. A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award - Best beach restaurant Italia 2025, è Locanda Perbellini al Mare a Montallegro, inserita nel contesto del Luna Minoica beach, scommessa lanciata (e vinta) nel 2020 sulla costa agrigentina dallo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini.

In allegato a questa EFA News il comunicato integrale con la lista completa dei premiati.