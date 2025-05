Gaza. Fao: urge accesso immediato ad aiuti contro crisi umanitaria

Con l'imminente rischio di carestia, l'agricoltura sull'orlo del collasso totale e il possibile scoppio di epidemie mortali a Gaza, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) chiede l'immediato ripristino dell'accesso umanitario e la revoca dei blocchi. L'appello urgente arriva in risposta all'ultima analisi dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), pubblicata oggi, che avverte che l'intera popolazione della Striscia di Gaza – circa 2,1 milioni di persone – sta affrontando un rischio critico di carestia a seguito di 19 mesi di conflitto, sfollamenti di massa e severe restrizioni agli aiuti umanitari.

Secondo il rapporto, tra il 1° aprile e il 10 maggio 2025, il 93% della popolazione, pari a 1,95 milioni di persone, è stata classificata in stato di Crisi o di gravità superiore (Fase Ipc 3 o superiore), di cui 244mila, pari al 12% della popolazione, in stato di Fase Ipc 5 (Catastrofe) e 925mila (44%) in stato di Fase Ipc 4 (Emergenza). Per il periodo di proiezione, dall'11 maggio alla fine di settembre 2025, si prevede che l'intera popolazione di Gaza si trovi ad affrontare un'insicurezza alimentare acuta di livello di Crisi o di gravità superiore (Fase Ipc 3 o superiore). "La comunità internazionale deve agire ora. Il ripristino immediato dell'accesso a forniture umanitarie e commerciali su larga scala è fondamentale. Ogni ritardo aggrava la fame e accelera la carestia, avvicinandoci alla carestia", ha dichiarato il direttore generale della Fao QU Dongyu.

"Se non agiamo, non riusciamo a tutelare il diritto al cibo, che è un diritto umano fondamentale, e le tutele legali che lo tutelano, minando uno dei principi fondamentali a tutela della sopravvivenza civile". Ripristinare l'accesso umanitario immediato è fondamentale per mantenere una produzione alimentare locale minima, in particolare di bestiame. Nonostante gli sforzi della Fao – che ha già distribuito oltre 2.100 tonnellate di mangimi e kit veterinari a più di 4.800 pastori a Gaza – le scorte attuali sono ben al di sotto delle crescenti esigenze. Ulteriori kit veterinari, mangimi e altre forniture sono pronti per essere distribuiti dalla Fao e dai partner non appena l'accesso sarà garantito.

La produzione commerciale di bestiame è in gran parte cessata, con la maggior parte delle attività ora limitata alla produzione a livello familiare per l'autoconsumo. Anche con una drastica riduzione del numero di capi di bestiame – pecore al 36%, capre al 39%, bovini al 3,8%, galline ovaiole e polli da carne all'1,4% e animali da lavoro al 79,5% – questi animali rimanenti sono vitali per la sicurezza alimentare delle famiglie. Per molte famiglie, rappresentano l'ultima fonte accessibile di latte, uova e carne.

A seguito del divieto di qualsiasi input umanitario e commerciale, si prevede che un ulteriore 20-30% del bestiame sia morto. Preservare gli animali rimanenti ora è essenziale per prevenire perdite irreversibili che potrebbero far crollare completamente i mezzi di sussistenza che dipendono dal bestiame.

"Senza mangimi e kit veterinari, non solo i pastori perdono queste fonti alimentari essenziali, ma gli animali non curati rappresentano anche gravi rischi per la salute pubblica diventando vettori di malattie, in particolare per coloro che lavorano a stretto contatto con gli animali. L'accesso immediato è essenziale per prevenire ulteriori perdite, mantenere un'alimentazione di base e salvaguardare la salute pubblica", sollecita la Fao in una nota.

Prima di ottobre 2023, circa il 42% del territorio di Gaza (oltre 15mila ettari) era utilizzato per colture, frutteti e pascolo. Tuttavia, una valutazione geospaziale condotta dalla Fao e dall'Unosat tra ottobre e dicembre 2024 rivela che il 75% dei campi un tempo utilizzati per coltivazioni e uliveti è stato danneggiato o distrutto.

Oltre due terzi dei pozzi agricoli di Gaza (1.531 in totale), che dipendono dalle falde acquifere per l'irrigazione e l'agricoltura, non erano più funzionanti all'inizio del 2025, indebolendo gravemente gli sforzi di irrigazione. È in corso una nuova valutazione Fao-Unosat e le prime indicazioni suggeriscono un'ulteriore riduzione dei terreni agricoli utilizzabili, che lascia poco spazio per preservare o ripristinare i mezzi di sussistenza.