Grana Padano: Consorzio tutela premium sponsor a Forum Nutrimi

La promozione dell’alimentazione equilibrata è un’attività prioritaria per il Consorzio Tutela Grana Padano, che da un paio di decenni, attraverso il portale Educazione Nutrizionale Grana Padano, si impegna attivamente nella diffusione e nella promozione di buone pratiche alimentari in linea con i principi dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Questo strumento digitale è diventato oggi un punto di riferimento per milioni di italiani in cerca di informazioni affidabili sulla salute e per migliaia di operatori sanitari impegnati nel cruciale compito educativo dei loro pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza diagnostico terapeutica.

In quest’ottica il Consorzio mantiene un impegno costante che lo vede come Premium Sponsor della XIX edizione del Forum Nutrimi, in programma nel cuore di Milano, a Palazzo Giuresconsulti, il 16 ed il 17 maggio prossimi.“Da secoli è risaputo che il Grana Padano è buono e fa bene, sin dalla prima forma inventata dai monaci benedettini all’abbazia di Chiaravalle", commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela. "Con il portale dedicato all’ Educazione Nutrizionale abbiamo ideato un percorso per un confronto assiduo, qualificato e in autonomia con medici di diverse specialità”.

Il Consorzio parteciperà ai lavori con un proprio relatore, Maria Letizia Petroni, professore associato in Scienze Tecniche Dietetiche nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (Dimec) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e medico nella Divisione di Endocrinologia e Prevenzione e Cura del Diabete all’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Interverrà nella sessione dal titolo “Alimentazione e Sport: i pilastri di un lifestyle vincente”, in calendario il 16 maggio dalle ore 14.00 alle 17.30. Tema della relazione della dottoressa Petroni sarà “Approccio "Food First" in nutrizione sportiva: usare gli alimenti come nutraceutici”, dedicata in particolare all'importanza dell’approccio “food first” nella nutrizione sportiva, che privilegia alimenti naturali rispetto agli integratori.

L’intervento approfondisce le proprietà nutraceutiche di alcuni cibi come barbabietola, frutti di bosco, curcuma, formaggi stagionati e pesce azzurro, nel modulare processi fisiologici fondamentali (infiammazione, stress ossidativo, sintesi proteica e altri processi fisiologici). Un approccio che risulta sicuro, efficace e adattabile, anche grazie all’integrazione di alimenti della tradizione italiana.Nei formaggi stagionati, prodotti con latte parzialmente decremato per affioramento naturale e che vedono il Grana Padano leader mondiale nei consumi tra quelli a denominazione d’origine protetta, l’elevato tenore di aminoacidi ramificati – in particolare leucina – li rende adatti a supportare i processi di accrescimento muscolare, e le loro caseine idrolizzate hanno potenziali effetti immunomodulanti e anticatabolici. Consigliato è quindi il loro utilizzo in strategie di recupero post-allenamento, soprattutto associati a carboidrati, e nel contrastare la resistenza anabolica negli atleti senior.