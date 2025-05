Yoga: edizione limitata per i bar dedicata a Roma

Yoga, marchio leader nei succhi di frutta da sempre profondamente radicato nei bar della Capitale, celebra questo storico legame con una Limited Edition dedicata ai principali monumenti di Roma. Dalla fontana di Trevi a piazza di Spagna, dal Pantheon fino al Colosseo, sono tanti i luoghi simbolo capitolini raffigurati attraverso rappresentazioni grafiche sulle etichette delle bottiglie in vetro da 200 ml e sui tappi, tutti da collezionare. I gusti protagonisti di questa iniziativa riservata al canale Horeca sono due: Pesca e Ace, tra i più richiesti dai consumatori.

La presentazione ufficiale della nuova collezione si è tenuta ieri sera, martedì 13 maggio, presso lo Spazio Novecento a Roma. Un evento esclusivo pensato per distributori e operatori del canale Horeca, che hanno potuto osservare in anteprima la Yoga Roma Limited Edition dedicata ai monumenti della Capitale.

“Roma rappresenta da sempre un mercato fondamentale e strategico per Yoga", afferma Gabriele Angeli, direttore marketing horeca di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio storico Yoga. "Per l’occasione, abbiamo voluto rendere omaggio alla ‘Città eterna’, considerando anche il forte radicamento e la presenza capillare dei succhi di frutta Yoga nei bar di Roma. Per questo motivo abbiamo ideato una collezione esclusiva di tappi ed etichette dedicati ai monumenti più iconici della Capitale. Un’occasione anche per i turisti di portare con sé un ricordo speciale e per tutti gli amanti di Roma di collezionare questa bottiglia in edizione limitata”.

L'iniziativa lanciata da Yoga sarà attiva a partire da maggio 2025. Attraverso di essa ogni bottiglia diventerà qualcosa di più di un semplice succo di frutta da gustare, tramutandosi in un prezioso oggetto da collezione. Una bottiglia che turisti e cittadini potranno portarsi a casa per ricordare con piacere la “Città eterna” e non dimenticarla mai. La nuova Yoga Roma Limited Edition si compone infatti di tappi ed etichette differenti, ciascuna raffigurante un monumento o una veduta simbolo di Roma.

A supporto dell’iniziativa sono stati realizzati anche diversi materiali di promozione (espositore da banco, folder, cartina illustrata, raccoglitore porta tappi), destinati sia ai gestori dei bar che ai consumatori. Infine, non poteva mancare l’attività digital sui canali social di Yoga, che accompagnerà la collezione durante l’arco di questi sei mesi permettendo ai collezionisti più appassionati di essere sempre aggiornati su tutte le novità di questa Limited Edition destinata a rimanere nella storia del marchio.