Donne e innovazione alla guida della trasformazione agroalimentare europea

Mancano solo 10 giorni alla chiusura delle iscrizioni, fissata per il 25 maggio 2025, alla call per partecipare alla nuova edizione di Empowering Women in Agrifood (EWA), il programma europeo promosso da EIT Food l'organizzazione sostenuta dall'UE che investe per un sistema alimentare sano e sostenibile e, soprattutto, sostiene l'imprenditoria femminile nel settore agroalimentare. Giunto alla quarta edizione in Italia, il programma si svolgerà in 13 Paesi europei: Albania, Estonia, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina, Spagna, Turchia, Italia, Portogallo e Grecia.

Saranno selezionate 130 donne (10 per Paese) per partecipare a un percorso di incubazione della durata di sei mesi, da luglio a dicembre 2025. EWA si rivolge a donne in fase iniziale del proprio percorso imprenditoriale, con un'idea concreta o una startup già avviata (costituita da non più di 3 anni) nel settore dell'agrifood. Le partecipanti riceveranno formazione personalizzata, mentoring individuale e accesso a reti di esperti e investitori.

Nonostante le donne rappresentino oltre la metà della popolazione europea, sono ancora sottorappresentate nel settore agroalimentare e nell'imprenditoria rurale. Secondo Eurostat, solo il 28% dei leader di aziende agricole nell'UE sono donne. EWA nasce per colmare questo divario, fornendo alle donne strumenti, competenze e fiducia per diventare protagoniste del cambiamento nel sistema alimentare europeo.

"Con la quarta edizione di Empowering Women in Agrifood -spiega Sara Roversi, presidente del Future Food Institute- mettiamo al centro le donne che stanno guidando la rigenerazione del settore agroalimentare, portando innovazione, sostenibilità e un cambiamento positivo per il futuro".

Al termine del programma, due imprenditrici per ogni Paese riceveranno un riconoscimento economico del valore di 10mila Euro e 5mila Euro per supportare lo sviluppo del proprio progetto. Nel 2025, il programma si rinnova con Angels4Women e si arricchisce con l'ingresso di Angels4Impact, ampliando le opportunità di crescita e connessione per le imprenditrici grazie al coinvolgimento di reti di business angel attive nell'investimento a impatto e nel sostegno all'imprenditoria femminile. Inoltre, si arricchisce della collaborazione con UNARGA come media partner, a supporto della diffusione e visibilità dell'iniziativa.

Dalla sua nascita nel 2020, il programma ha supportato oltre 450 imprenditrici in 17 Paesi, aiutandole a lanciare nuovi prodotti, ottenere investimenti e far crescere le proprie imprese. EWA promuove un'agricoltura più resiliente, giusta e sostenibile, valorizzando l'innovazione e l'inclusione.