Intesa Sanpaolo: sostegno a progetto "Orto, Cucina e Comunità"

Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha deciso di sostenere il progetto “Orto, Cucina e Comunità” di Asad Cooperativa Sociale attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Il progetto è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con Cesvi, e ha la finalità di realizzare un luogo che nutre, include e unisce, per persone e famiglie in situazioni di fragilità in provincia di Perugia.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro il 31 agosto 2025. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/orto-cucina

Con il progetto “Orto, Cucina e Comunità”, Asad vuole realizzare un bistrot sociale a “metro 0” all’interno del complesso “La Nuova Fornace”: saranno utilizzati prodotti dell’orto sociale gestito dalla Cooperativa Asad per preparare piatti buoni, sani e accessibili. Ma questo non è solo un progetto di cucina. È un’opportunità concreta per creare lavoro per persone in condizioni di fragilità, attivare tirocini formativi per giovani in cerca di futuro, offrire servizi reali per le famiglie e organizzare momenti di incontro per tutta la comunità. Nei momenti di chiusura della cucina, quegli stessi spazi diventeranno luoghi di incontro: pomeriggi di lettura e gioco per bambini e bambine, laboratori, uno sportello di prossimità per le famiglie, cene ed eventi interculturali per valorizzare le tante identità del quartiere. Un luogo vivo, accogliente, aperto.

Nel dettaglio, i fondi raccolti permetteranno di:

- allestire e arredare lo spazio del nuovo bistrot sociale, completando i lavori necessari (bagni, piastrellatura, imbiancatura) e installando la cucina già in dotazione alla cooperativa;

- sostenere i costi di affitto, utenze e manutenzioni;

- inserire lavorativamente due persone con fragilità;

- realizzare attività di gioco, lettura e animazione per bambini e bambine ed eventi socio-culturali per l’intero quartiere, con lo scopo di trasformare “La Nuova Fornace” in un polo di attrazione e inclusione sul territorio;

- finanziare le figure educative e sociali che accompagneranno ogni passo del progetto.

Con il progetto, si potrà trasformare la fragilità in forza, l’isolamento in comunità, dando un’opportunità a:

- 2 persone in condizioni di fragilità che saranno inserite lavorativamente;

- 3-4 persone in condizioni di fragilità che saranno coinvolte in tirocini formativi e lavorativi;

- 50 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze del quartiere attraverso attività educative di gioco, lettura e animazione;

- 500 abitanti del quartiere grazie a eventi e iniziative di comunità.

“Il progetto ‘Orto, Cucina e Comunità’ avrà un impatto sicuramente positivo nella comunità umbertidese promuovendo inclusione sociale, sviluppo economico locale, cultura e sostenibilità ambientale. Il bistrot può diventare un punto di incontro per la comunità favorendo l’aggregazione e la socializzazione”, dichiara Liana Cicchi, presidente e rappresentante Legale di Asad Cooperativa Sociale.

“Siamo orgogliosi di affiancare Asad e Cesvi nella realizzazione di questo progetto che rappresenta un modello virtuoso di sviluppo sociale e ambientale nel quale crediamo fortemente perché in linea con i valori che da sempre guidano l’azione della nostra Banca”, commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. “Grazie al Programma Formula e alla proficua collaborazione con Cesvi, in Toscana e Umbria abbiamo raccolto ad oggi un ammontare complessivo di 1,7 mln a sostegno di 14 progetti dedicati a sostenibilità, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un impegno concreto che continueremo a portare avanti nella convinzione che la solidarietà sia un motore fondamentale per il futuro del Paese”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 31 agosto su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.