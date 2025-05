Mulino Bianco lancia "Specialità della Casa"

Mulino Bianco presenta “Specialità della Casa”, una campagna di comunicazione integrata che prende vita in un vero e proprio cooking show condotto da Benedetta Parodi e pensato per raccontare come i prodotti della gamma “Pani” – Piadelle, Tigelle, Pinsa e la nuova Puccia – possano trasformare la quotidianità in qualcosa di speciale. La cucina diventa così il cuore del racconto e il luogo in cui tradizioni, affetti e creatività si incontrano per dar vita a piatti unici, esattamente come chi li prepara.

La campagna è entrata nel vivo il 21 maggio con il debutto del cooking show firmato Mulino Bianco, realizzato in sinergia con Wtlk (video podcast company): un format che celebra la creatività dei consumatori, valorizzando l’unicità delle loro ricette. Articolato in 4 puntate e condotto da Benedetta Parodi, il programma è online su YouTube da metà maggio a metà giugno, con una nuova puntata pubblicata ogni settimana, accompagnata da contenuti short su Instagram e TikTok.

In ogni episodio, Parodi apre le porte della cucina ai partecipanti selezionati, dando vita a un’esperienza autentica, fatta di consigli pratici, momenti di leggerezza, improvvisazioni creative e, naturalmente, tanta bontà. Attraverso il caricamento delle foto delle proprie ricette sul sito di Mulino Bianco, i consumatori hanno avuto infatti l’opportunità di essere scelti da volti noti del mondo food e entertainment per partecipare a una puntata della serie. Ogni talent ha portato in cucina e sui propri canali la propria “specialità della casa”, realizzata con i prodotti Mulino Bianco: Gigi Muraro si è cimentato con le Tigelle, Sonia Peronaci ha reinterpretato la Pinsa, Edoardo Tavassi ha proposto le Piadelle e Calciatori Brutti hanno aggiunto un tocco ironico alla Puccia. Le loro ricette hanno ispirato la community a mettersi in gioco, proponendo a loro volta la propria “specialità della casa”.Nel cooking show “Specialità della casa”, curato da Wtlk, sono proprio i consumatori i veri protagonisti: da un lato, famiglie con bambini alla ricerca di soluzioni semplici e gustose come Pinsa e Tigelle; dall’altro, giovani curiosi e dinamici, amanti della sperimentazione in cucina e sempre in cerca di ricette smart da condividere sui social o gustare tra amici, con prodotti come Piadelle e Puccia.

La campagna, ideata dall’agenzia creativa LePub - “Quando c’è la specialità della casa, ogni momento diventa speciale” - celebra la bellezza delle piccole cose della vita quotidiana, trasformate in momenti di condivisione grazie alla versatilità e alla bontà dei prodotti Mulino Bianco.

"Specialità della Casa è un progetto che ci rende orgogliosi, perché i veri protagonisti sono i nostri consumatori e l’unicità delle loro ricette”, dichiara Francesco Martini, Marketing Manager Mulino Bianco. "Vedere da vicino la passione e la cura nella preparazione dei nostri prodotti e il forte legame emotivo che hanno con la nostra marca è sempre emozionante".

Il progetto prevede una pianificazione media articolata che vive anche in TV, con due spot da 15” firmati LePub: uno dedicato alla Puccia, on air dal 16 marzo, e uno alla Pinsa, in onda dal 25 maggio. Entrambi riflettono lo spirito del format, raccontando come anche un pasto veloce possa diventare speciale se preparato con amore e con i prodotti giusti: il copy della Pinsa celebra i momenti di convivialità in famiglia, mentre lo spot della Puccia racconta una serata tra amici, con una partita di calcio sullo sfondo, unendo gusto e leggerezza.

“Specialità della Casa” è molto più di una campagna: è un invito a riscoprire la magia dei momenti autentici, quelli che nascono tra una pentola che bolle, una ricetta di famiglia che prende forma e una risata spontanea intorno alla tavola. Una vera e propria celebrazione della cucina come linguaggio universale di affetto, semplicità e condivisione, firmata Mulino Bianco.

Tutte le puntate del cooking show sono disponibili su YouTube e Spotify, mentre le ricette e le storie dei protagonisti sono raccontate sui canali social di Mulino Bianco.