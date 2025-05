The Macallan, il whisky viaggia in Bentley

The Macallan, il famoso marchio di whisky, e Bentley Motors, due blasonate realtà british presentano The Macallan Horizon, straordinario Single Malt Scotch Whisky nato dall’incontro tra la tradizione artigiana e l’innovazione ingegneristica più avanzata. Il lancio ufficiale in Italia arriva subito dopo la fine dei festeggiamenti del bicentenario di The Macallan e celebra il cammino condiviso dei due marchi verso un futuro di eccellenza, design e innovazione.

In tutto il mondo esistono solo 700 bottiglie di The Macallan Horizon. Ogni singolo esemplare è numerato, conferendo a ciascuna bottiglia un valore unico e irripetibile, paragonabile a una vera e propria opera d’arte da collezione. The Macallan Horizon è distribuito anche in Italia, rendendo accessibile questa straordinaria edizione limitata agli intenditori e collezionisti italiani.

Combinando tradizione e tecnologia, The Macallan Horizon supera "i confini del possibile", dando vita a un progetto in cui funzionalità, estetica e ingegno si fondono armoniosamente. Il whisky è custodito in una bottiglia in vetro, materiale simbolico per entrambi i marchi, concepita per essere esposta in orizzontale e rompere le convenzioni della classica postura verticale della bottiglia. Il design innovativo, con una torsione di 180 gradi, riflette la traiettoria orizzontale tipica del mondo automobilistico e incarna un approccio rivoluzionario al prodotto.

Un nastro in alluminio avvolge il contenitore in vetro, realizzato con la precisione tipica degli standard Bentley, in omaggio al materiale impiegato per la carrozzeria e la scocca delle vetture della Casa di Crewe. La bottiglia è racchiusa in una scultura rivestita in pelle a basso impatto ambientale, sapientemente lavorata in una tonalità castagna, che rifinisce e protegge elegantemente il prezioso contenuto. Il tutto è incorniciato da una struttura in rame riciclato, ingegnerizzata con precisione, che include rame proveniente dagli storici alambicchi di The Macallan, in uso prima dell’apertura della nuova distilleria nel 2019.

Nella chiusura è incastonato un intarsio in legno di quercia, proveniente da una delle sei botti impiegate per la maturazione del whisky, ispirato al design della manopola rotante Bentley Drive Dynamic Control. La scultura è rifinita con l’impiallacciatura Crown Cut Walnut di Bentley, una delle specifiche più distintive dei suoi modelli.Il sesto e ultimo elemento è il cuore di tutto: uno straordinario Single Malt Whisky, creato in esclusiva per diventare The Macallan Horizon.

Realizzato con maestria da Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker di The Macallan, il whisky nasce dall’unione di sole sei botti di rovere europeo FIRST FILL stagionate con sherry, accuratamente selezionate da Kirsteen alla Distilleria Macallan. Ogni botte apporta caratteristiche uniche, contribuendo a creare un distillato capace di racchiudere anche l’essenza di Bentley: eleganza, complessità e raffinatezza. Le ricche note di frutta secca e spezie si fondono perfettamente con sentori di rovere e cuoio, evocando le fragranze distintive degli interni Bentley. Il finale, lungo e persistente, riflette la qualità senza tempo e la raffinatezza delle Gran Turismo britanniche, offrendo un’esperienza sensoriale intensa e memorabile.

“The Macallan Horizon è il progetto più complesso e visionario che abbiamo mai intrapreso. Ha richiesto uno scambio continuo di competenze con il team Bentley -spiega Jaume Ferras, direttore creativo di The Macallan-. La nostra collaborazione ci ha spinti a guardare le cose da una nuova prospettiva. Nel mondo degli spirits tutto è orientato verticalmente, dai nostri alambicchi alle bottiglie. Ispirati dall’orizzontalità delle auto Bentley, ci siamo chiesti se fosse possibile reinterpretare questo concetto per un whisky, che alla fine deve essere versato e gustato. Il design che abbiamo realizzato insieme, e l’uso di materiali unici, sono testimonianza della straordinaria artigianalità, innovazione e creatività che accomunano The Macallan e Bentley”.

Christophe Georges, direttore vendite e Marketing Globale di Bentley Motors, aggiunge: “questa creazione è frutto di anni di collaborazione con The Macallan. Abbiamo investito tempo e passione nella realizzazione di questo primo, straordinario prodotto congiunto, che esprime il meglio di entrambi i marchi. Sviluppato con materiali innovativi che riflettono la nostra visione del futuro, sia il whisky che il suo packaging rappresentano un nuovo standard in termini di design, materiali e qualità”.