Camion di carne si ribalta: 8 ore di coda a Genova

Ieri, domenica 25 maggio, è rimasta chiusa per 8 ore la carreggiata tra Genova Prà e il capoluogo. La causa è stato un incidente stradale che ha visto protagonista un autoarticolato proveniente dalla Spagna che trasportava carni surgelate: il camion si è ribaltato nei pressi della galleria Cantarena occupando la carreggiata tra le uscite di Prà e Genova Aeroporto.

L'incidente al km 4,3, all'uscita della galleria Cantarena è avvenuto alle 9:30 del mattino: il camion si è ribaltato per motivi in via di accertamento, con dispersione sia del carico di carne surgelata che di gasolio sulla carreggiata.

Completamente paralizzato per ore, il ponente genovese è in tilt. Aspi attiva una task force di 40 persone e 20 mezzi e distribuisce acqua agli automobilisti fermi. In autostrada si fa inversione per uscire a Prà in contromano. I disag





La situazione è precipitata in men che non si dica: all'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato per ore e ore. Si sono formati oltre 6 chilometri di coda con ripercussioni anche in A26 tra Masone e il bivio con l'A10 e sull'Aurelia, dove è stato deviato il traffico. Soltanto intorno alle 18 è stato riaperta una corsia nel tratto. Il traffico è ripreso lentamente a scorrere ma, come dicevamo, con enormi ripercussioni sulla viabilità: una situazione che ha creato disagi per tutta la giornata, con code e rallentamenti non solo in autostrada ma anche sulla statale, sull'Aurelia da Voltri a Pegli.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso: polizia stradale, vigili del fuoco, automedica e ambulanza della Croce Verde Pegliese: il conducente del tir, un 30enne straniero, è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: è rimasto praticamente illeso.

I vigili del fuoco di Multedo e della sede centrale hanno agevolato il soccorso all’autista, poi hanno cercato di rimettere i sesto la situazione molto complicata: il problema sono state le operazioni di sgombero e pulizia, soprattutto è stato difficile spostare i grossi blocchi di carne e poi rimuovere tutto il gasolio, per non dire della difficoltà a spostare il mezzo: sopra c'è la galleria fonica che impedisce i movimenti con la gru. Complicato anche contenere la dispersione del gasolio a seguito della rottura del serbatoio recuperando quello rimasto all’interno dello stesso serbatoio che si sarebbe riversato nel raddrizzamento del mezzo.

Poco prima delle ore 18 è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Aeroporto in direzione Genova, precedentemente chiuso. "Per riaprire il tratto nel minor tempo possibile, Autostrade per l'Italia ha attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi. Agli utenti in coda gli operatori di Aspi hanno distribuito 4.500 bottigliette d'acqua" si legge in una nota.