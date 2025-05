Rimini Wellness: il debutto di Yoga con due nuovi prodotti

È una prima assoluta per Yoga, il marchio storico dei succhi di frutta nato nel 1946, che dal 29 maggio al 1° giugno parteciperà a Rimini Wellness, il salone internazionale del fitness, benessere e sport. Una presenza che rimarca con forza la volontà da parte del brand di Conserve Italia di allargare il suo raggio d’azione, inserendosi in un nuovo segmento di mercato, quello del mondo dello sport e della cosiddetta “alimentazione funzionale”, con prodotti pensati per gli sportivi e per chi ama prendersi cura del proprio corpo e della propria salute, completando così la sua già ricchissima offerta nel mondo dei succhi di frutta di qualità.

All'interno dello stand Yoga, i visitatori potranno scoprire e degustare le due novità 2025 pensate per il pubblico che ama l’attività fisica e il benessere: Yoga Fruit Pro 250 ml, bevanda senza zuccheri aggiunti che unisce un’alta percentuale di frutta a un importante apporto nutrizionale grazie a 20 grammi di proteine, proposta nei gusti Ace e Ananas, studiata per offrire un mix di energia e gusto a chi pratica attività fisica, e Yoga Zero 500 ml, la gamma di succhi freschi e dissetanti (disponibile nelle referenze Ace, Arancia mix, Multifrutti, Frutti Rossi), senza zuccheri aggiunti, perfetti per idratarsi in modo salutare e leggero.

Per il suo debutto al salone del fitness, Yoga propone iniziative pensate per coinvolgere i visitatori e gli appassionati di fitness. Accanto all’assaggio dei prodotti, il pubblico potrà partecipare ogni giorno al contest 1vs1 con lo Skierg, attrezzo da palestra ispirato allo sci nordico. Installati su entrambi i lati dello stand insieme a due schermi, gli Skierg permetteranno di dar vita a una challenge, durante la quale sui monitor verranno proiettate le immagini di Yoga Fruit Pro 250 ml e Yoga Zero 500 ml per una sorta di sfida tra le due novità targate Yoga. Al termine della prova, oltre ai succhi in omaggio, i partecipanti riceveranno in regalo una bag ufficiale del marchio storico di Conserve Italia.Una presenza dinamica e coinvolgente, dunque, che rientra pienamente nello spirito della campagna di comunicazione 2025 caratterizzata dal claim “Quando c’è vita, c’è Yoga”, protagonista anche dell’ultimo spot pubblicitario. Un claim che esprime l’impegno di Yoga nell’accompagnare le persone in ogni momento della loro giornata, anche quelli dedicati alle attività sportive, attraverso proposte fresche, ricche di proteine e senza zuccheri aggiunti, pensate per uno stile di vita sano, gustoso e nutriente.

All’interno della fiera di Rimini, Yoga non sarà presente solo con il suo stand. Grazie alla collaborazione con Fluxo Movement, il marchio dei succhi di frutta sarà protagonista della terza edizione della Fluxo Sunrise Run 2025 con i suoi prodotti, offerti per la colazione dei coraggiosi runner che all’alba del 31 maggio affronteranno il percorso di andata e ritorno dal Porto di Rimini correndo - o camminando - per 5 o 10 km lungo la spiaggia. Ma a confermare la direzione intrapresa da Yoga verso il mondo dello sport e di chi sceglie con consapevolezza cosa bere prima, dopo e durante l'attività sportiva, c’è anche la partnership con altri importanti eventi sportivi del 2025, come la Maratona delle Dolomiti – in programma il 6 luglio – dove il marchio sarà presente all’interno del Maratona Village.