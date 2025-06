Bts ed Eiffel Gaz Vert investono in Italia 208 milioni per il biometano

Green One, la joint venture company attiva nello sviluppo di tecnologie di digestione anaerobica , di proprietà di BTS DevCo (la società di sviluppo del Gruppo BTS) e di Eiffel Gaz Vert, il fondo d'investimento dedicato alle “molecole verdi” gestito da Eiffel Investment Group, annunciano la finalizzazione del closing finanziario con Deutsche Bank, per un finanziamento tramite debito da 208 milioni di Euro destinato allo sviluppo e alla realizzazione di 10 nuovi impianti di produzione di biometano in Italia. Il Tas, il Team trust & agency services di Deutsche Bank Italia, in coordinamento con TAS Lussemburgo, ha supportato la transazione in qualità di Agent Bank.

Questo importante finanziamento, sottolinea il comunicato ufficiale, rappresenta una "tappa fondamentale" per il futuro dell’energia sostenibile nel nostro Paese. La realizzazione degli impianti, infatti, contribuirà concretamente agli obiettivi strategici dell’Italia in materia di indipendenza energetica, sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni, promuovendo al contempo un modello di economia circolare attraverso la valorizzazione dei rifiuti organici di origine agricola e agroindustriale e la loro trasformazione in gas naturale rinnovabile.

"Questo accordo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita strategica di BTS e rafforza il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la produzione di energia rinnovabile -ha dichiarato Franco Lusuriello, ceo di BTS-. Si tratta di un investimento che, oltre a consolidare la nostra leadership nel settore, contribuisce in modo concreto agli obiettivi italiani di transizione ecologica e autonomia energetica".

"Il biogas -aggiunge Pierre-Antoine Machelon, Head of Energy Transition Infrastructure di Eiffel Investment Group- è un pilastro della transizione energetica in Europa e crediamo fortemente nel suo potenziale per decarbonizzare l’industria, rafforzare l’indipendenza energetica e valorizzare le risorse agricole locali. Siamo molto felici che Deutsche Bank si sia unita a Green One come partner finanziario chiave. Questo nuovo finanziamento accelererà lo sviluppo della piattaforma in un momento storico cruciale"

BTS Group

Pioniere italiano e leader globale nella tecnologia della digestione anaerobica, con oltre 25 anni di esperienza nelle soluzioni per le energie rinnovabili. Attraverso la sua controllata BTS Biogas, l’azienda progetta, costruisce e gestisce impianti di biogas e biometano in Europa, Nord America e Asia orientale, con oltre 270 impianti operativi realizzati. Gli impianti di BTS convertono i rifiuti organici provenienti da comuni, produttori agroalimentari e aziende agricole in energia pulita e fertilizzanti di alta qualità, promuovendo la transizione verso un’economia circolare.

Nel 2022, BTS ha ampliato le proprie attività con la creazione di BTS DevCo, divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione diretta di impianti di digestione anaerobica. Con un forte impegno per la sostenibilità e l’innovazione, BTS continua a guidare la rivoluzione globale del biometano, offrendo soluzioni energetiche ecocompatibili e scalabili per un futuro a basse emissioni di carbonio. Il team del Gruppo BTS conta circa 150 professionisti di talento, con sedi in Italia (Affi e Brunico), Francia (Oullins Cedex), Regno Unito (Leeds) e Stati Uniti (Annapolis). A novembre 2024 Bts DevCo (e Eiffel) hanno deciso di investire 50 milioni di Euro nella produzione di biometano in Italia ed Europa attraverso Green One (leggi notizia EFA News).



Eiffel Investment Group

Società di gestione patrimoniale con circa 7 miliardi di Euro di asset in gestione. La base di investitori di Eiffel Investment Group è composta da grandi investitori istituzionali (compagnie assicurative, mutue, fondi pensione, banche, family office, investitori pubblici, ecc.) e investitori retail tramite distribuzione intermediata. Sostenuta dal gruppo Impala fondato dall’imprenditore Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group vanta una forte competenza industriale, in particolare nel campo della transizione energetica. Eiffel finanzia aziende e asset attraverso quattro strategie principali: private debt, private equity, transizione energetica (debito e equity infrastrutturale, private equity) e credito ed equity quotati. Il team di Eiffel Investment Group conta circa 110 professionisti di talento, con sedi in Francia (Parigi), BeNeLux (Amsterdam), Italia (Milano), Polonia (Varsavia), Stati Uniti (New York) e Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi).Eiffel Gaz Vert è un fondo professionale specializzato, riservato esclusivamente a investitori istituzionali.