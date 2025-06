Fao/2. Cinque colture potrebbero "perdere terreno" entro il 2100

Frumento, fagioli e manioca sono tra le colture che potrebbero perdere fino alla metà dei loro terreni di coltivazione "migliori o ottimamente adatti" entro il 2100 a causa del cambiamento climatico. Anche la piantaggine (pianta erbacea officinale perenne) e il caffè sono stati identificati come colture che rischiano di perdere una quantità significativa di terreni adatti.

L'allarme arriva dalla Fao attraverso gli ultimi dati presentati dall'app geospaziale ABC-Map aggiornata con un nuovo indicatore pensato per politici, tecnici e progettisti: uno strumento di mappatura dell'adattamento, della biodiversità e del carbonio ("ABC-Map") che offre uno screening iniziale dei rischi legati al clima, degli indicatori essenziali della biodiversità e del potenziale di riduzione del carbonio di un progetto selezionato e che fornisce informazioni sull'idoneità delle principali colture in scenari climatici in evoluzione fino alla fine del secolo.

Il nuovo indicatore sviluppato dalla Fao, incorpora i dati di uno studio della start-up francese Finres, commissionato dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e finanziato dall'Agenzia francese per lo sviluppo (AFD). Lo studio, intitolato "Have crops already reached peak suitability: assessing global climatic suitability decreases for crop cultivation" (Le colture hanno già raggiunto il picco di idoneità: la valutazione dell'idoneità climatica globale diminuisce per le colture), utilizza un nuovo metodo per valutare l'idoneità delle colture in diversi scenari climatici.

La conclusione è che cinque delle nove principali colture di base e da reddito, tra cui grano, caffè, fagioli, manioca e piantaggine, stanno già perdendo le condizioni ottimali di coltivazione e alcune potrebbero perdere la metà dei terreni adatti entro il 2100. In particolare, i ricercatori dello studio suggeriscono che la produzione di caffè in alcune delle principali regioni produttrici potrebbe diminuire drasticamente entro il 2100. I fagioli e il grano potrebbero subire perdite significative, soprattutto in regioni come il Nord America e l'Europa. Il mais e il riso, invece, potrebbero inizialmente trovare aree più adatte alla coltivazione ma la situazione potrebbe invertirsi entro la fine del secolo in presenza di scenari ad alte emissioni.

Afferma Martial Bernoux, funzionario senior della FAO per le Risorse Naturali (Cambiamento Climatico): "a fronte di un clima sempre più irregolare e di eventi estremi, tra cui siccità, caldo estremo e inondazioni, gli agricoltori, i politici e i tecnici hanno bisogno di sapere se le colture, gli investimenti o i progetti che stanno prendendo in considerazione funzioneranno o se invece devono adeguarsi e prendere in considerazione altre colture o altre misure di adattamento. Il nostro strumento ABC-Map può ora aiutarli meglio in queste considerazioni, rafforzando ulteriormente la resilienza al clima".

L'applicazione geospaziale ABC-Map presenta indicatori in tre sezioni: adattamento, biodiversità e carbonio. Questo nuovo indicatore amplia la portata della sezione sull'adattamento, che in precedenza mostrava solo informazioni sulle tendenze passate di una determinata area, comprese le temperature e le precipitazioni passate. Ora, il nuovo indicatore aggiunge anche informazioni sulle tendenze future.

L'utente inserisce una località, quindi seleziona una coltura tra 30 opzioni, tra cui caffè, mais e grano. Lo strumento visualizza quindi l'idoneità delle colture selezionate in quell'area, per periodi di tempo che vanno fino al 2100, fornendo un punteggio di idoneità delle colture per due diversi scenari di emissioni climatiche. Per quest'anno è previsto anche un indicatore con informazioni sullo stress termico del bestiame e un altro per il fabbisogno idrico delle colture, che stimerebbe le precipitazioni previste e il potenziale fabbisogno di irrigazione.

La ABC-Map, lanciata nel 2024, è uno degli strumenti tecnici del COP28 Agriculture, Food and Climate National Action Toolkit, che aiuta i governi a sviluppare e attuare misure politiche sull'azione per il clima e la trasformazione del sistema agroalimentare. È stato lanciato lo scorso anno durante un panel di esperti sul Partenariato per l'alimentazione e l'agricoltura per la trasformazione sostenibile (FAST), in occasione del Forum globale per l'alimentazione e l'agricoltura di Berlino, in Germania.