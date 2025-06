Centri Assistenza Agricola: Veneto prima Regione a chiudere riforma

“Il Veneto è primo in Italia per risorse distribuite agli agricoltori e nell’uso dei fondi europei Psr e Csr. Siamo i primi anche per velocità e puntualità nei pagamenti, grazie ad Avepa. Oggi, ancora una volta, siamo i primi a portare a termine – con oltre un anno di anticipo! – la riforma dei Centri di Assistenza Agricola (Caa) che assistono gli agricoltori nelle pratiche e nell’accesso ai Fondi regionali ed europei. Lo dico con orgoglio: se l’agricoltura veneta è leader a livello nazionale, lo è anche grazie all’efficienza della macchina pubblica, che senza soluzione di continuità accompagna le nostre imprese dallo stanziamento delle risorse alla partecipazione ai bandi alla liquidazione dei finanziamenti. Un circuito virtuoso a tutto vantaggio della produttività e della redditività delle aziende in un momento storico in cui la semplificazione, la certezza operativa e l’efficienza amministrativa sono condizioni imprescindibili per essere competitivi”.

L’assessore veneto all’agricoltura Federico Caner (foto) annuncia che la Regione Veneto ha completato con successo la riforma che autorizza i nuovi Caa come previsto dalle disposizioni Masaf (decreto 83709 del 21 febbraio 2024), che impongono l’adeguamento entro il 30 giugno 2026.

La Regione del Veneto ha riconosciuto e autorizzato tre soggetti: la Società Centro Assistenza Coldiretti Veneto srl, la Società Caa Aic Veneto srl, la Società Caa Delle Venezie srl. Questo al termine di un confronto con le categorie agricole partito un anno fa, entrato nel vivo ad ottobre ed oggi chiuso con successo e soddisfazione di tutti. Di fatto, la riforma dà ai Caa una disciplina pubblicistica che norma la redazione e il controllo delle domande inoltrate dagli agricoltori; in questo modo i Centri si pongono come “ente intermedio” tra le aziende e l’Ente pagatore, accelerando la partecipazione ai bandi e quindi la liquidazione del finanziamento, fondamentale per le imprese agricole in un momento di crisi di liquidità e di accesso al credito.

“Un risultato importante, frutto di un lavoro corale e puntuale, che ci consente di garantire da subito la continuità dei servizi fondamentali rivolti al mondo agricolo e ad Avepa. Ringrazio gli uffici della Regione per l’impegno e la professionalità, così come le organizzazioni agricole che, in questi mesi, hanno collaborato attivamente durante i numerosi tavoli di confronto: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e le altre sigle di rappresentanza”.