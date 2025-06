Sgambaro: Claudio Costantini nuovo direttore generale

In Sgambaro, storico pastificio del Triveneto rinomato per la sua pasta di altissima qualità, c’è aria di cambiamento: Claudio Costantini assume la carica di direttore generale. La nomina arriva in un momento significativo per questa azienda familiare e 100% italiana che, oggi, dopo quasi 80 anni dalla sua nascita, è decisa a dare una svolta ulteriore al proprio futuro. L’arrivo di Claudio Costantini, classe 1967 e un’esperienza forgiata in realtà multinazionali del comparto food e non solo, è stato fortemente voluto dal presidente Pierantonio Sgambaro e dal fratello Roberto, entrambi a capo di una società che ad oggi conta 60 dipendenti e un fatturato di 24 milioni di euro.

Pierantonio Sgambaro commenta così l’arrivo di Costantini: “L’azienda sentiva sempre più il bisogno di una svolta dirigenziale e di una figura capace di traghettarla in una dimensione più internazionale. Negli scorsi 25 anni la nostra priorità è stata quella di produrre una pasta di qualità eccellente con grano duro 100% italiano, focalizzandoci, inoltre, anche su colture biologiche e grani antichi. Recentemente abbiamo investito su tecnologie e su nuovi impianti di produzione, abbiamo adesso una capacità produttiva disponibile del 40% e siamo quindi pronti a fare un salto dimensionale con l’obiettivo nei prossimi due anni di raggiungere i 30 milioni di fatturato”.

Aggiunge Costantini: “L’obiettivo sarà quello di portare la cultura manageriale e le “capability” tipiche delle grandi aziende in una realtà familiare locale per prepararla al cambio generazionale. Il mio contributo sarà, inoltre, quello di accompagnare Sgambaro, che oggi rappresenta un’eccellenza tra le aziende italiane produttrici di pasta, in termini di prodotto, di sostenibilità e di attenzione al consumatore, ad uno step successivo, crescendo ed ampliando la sua presenza sia sul territorio italiano sia nei mercati esteri”.

In Sgambaro, Costantini porta, infatti, tutta le skills acquisite, negli ultimi vent’anni, in ruoli manageriali in ambito sales e marketing con focus sui progetti di ottimizzazione commerciale. L’ultima esperienza professionale è in Zonin, azienda storica di vini fermi e spumanti, in cui dal 2021 ad oggi fa ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer e Chief Strategy Officer. Prima ancora è stato General manager in Kimberly Clark, azienda multinazionale americana leader globale nell'igiene e nella cura personale, dopo aver seguito un lungo percorso in Mondelez international nel ruolo di Global Sales.In questo cambio di governance, che vede l’inserimento della figura di Claudio Costantini come direttore generale, Pierantonio Sgambaro continuerà a mantenere la nomina di presidente, concentrando le proprie competenze nell’ambito acquisto materie prime e gestione del mulino; Roberto Sgambaro continuerà, invece, il suo ruolo come direttore della produzione.