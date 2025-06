Lazio. Ocm Vino: sostegno a promozione su mercati Paesi terzi

Con Determinazione dirigenziale G06962 del 4 giugno, pubblicata sul Bur n° 45, suppl. 1, del 5 giugno 2024, è stato adottato l’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno per la Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’Ocm Vino, campagna 2025/2026 della Regione Lazio, che dà attuazione all’intervento settoriale di sostegno dal Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 per il settore vitivinicolo.

Oggetto del sostegno sono contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa, per la realizzazione di interventi di promozione sui mercati esteri - extra Unione Europea - del vino prodotto dalle cantine laziali. Il bando ha l’obiettivo di sostenere attività volte al miglioramento della competitività del settore della produzione vitivinicola e all’apertura, alla diversificazione e al consolidamento dei mercati di commercializzazione della produzione della nostra Regione.

Per la realizzazione di tali obiettivi di sviluppo possono essere finanziati progetti, in ambito regionale o multiregionale, che abbiano ad oggetto azioni: di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; di realizzazione di campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica; di realizzazione di studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; di studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione. Le imprese possono partecipare singolarmente, oppure in associazione temporanea con altri produttori o aggregandosi a progetti promossi dalle associazioni vitivinicole.

Le domande possono prevedere l’erogazione di una anticipazione, pari all’80% del contributo ammesso, dietro presentazione di garanzia fideiussoria pari al 120% dell’anticipo richiesto, ovvero prevedere il pagamento a fine lavori. I progetti ammessi al sostegno devono avere durata annuale, nel caso di progetti che prevedano l’erogazione di anticipazione le azioni potranno essere svolte a partire dal 16 ottobre 2025 e termine al 15 ottobre 2026, nel caso invece di progetti senza richiesta di anticipazione il termine è stabilito al 30 agosto 2026.

La dotazione finanziaria di base per l’annualità 2025/2026 è indicata in euro 1.512.490,00, così ripartita: per euro 1.000.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti regionali; per euro 490.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti multiregionali con capofila Lazio, richiesti con le domande di aiuto presentate sull’annualità 2025; per euro 32.490,00 a copertura degli anticipi della partecipazione di cantine laziali a progetti multiregionali con capofila altre regioni.

Per la campagna 2025/2026 la Regione Lazio ha aderito alla piattaforma informatica per la presentazione e la gestione amministrativa dei progetti di promozione. Le domande, pertanto, devono essere compilate e presentate utilizzando esclusivamente l’applicativo presente su portale dedicato Sian. Per poter utilizzare le funzionalità realizzate per la presentazione dei progetti, l’utente dovrà accedere al servizio Promozione Vino Paesi terzi - Masaf, presente sul portale Sian (https://www.sian.it/portale/).

Il termine per la presentazione delle domande su applicativo sono le 12.00 del 31 luglio 2025.