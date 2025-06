Aceto Balsamico Tradizionale Modena: partnership con Arena Verona

È stato il Nabucco, il primo capolavoro di Giuseppe Verdi, ad inaugurare venerdì 13 giugno l'Arena di Verona Opera Festival 2025 con un nuovo spettacolare allestimento di Stefano Poda. Tra i protagonisti presenti alla prima anche Enrico Corsini e Leonardo Giacobazzi rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con l’Oro Nero sul posto per condividere l’importanza di creare sinergia a vantaggio di un obiettivo comune, quello di offrire nuove opportunità al turismo esperienziale per promuovere la cultura delle eccellenze italiane come la lirica e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop.

“È una grande emozione essere a rappresentare una storia unica: quelle delle famiglie modenesi che per secoli hanno tramandato il loro sapere fare Aceto Balsamico Tradizionale dii Modena Dop", ha affermato Corsini. "Siamo orgogliosi di continuare questo percorso di valorizzazione delle nostre eccellenze modenesi, la collaborazione con l’Arena di Verona esprime la comune volontà di valorizzare il patrimonio storico-culturale di un territorio e le azioni messe in campo con l’Arena sono pensate proprio per coloro che vogliono vivere esperienze immersive ed esperienziali. I risultati ottenuti", ha commentato Corsini, "sono stati molto interessanti ed hanno prodotto un aumento delle visite nelle acetaie soprattutto da parte del pubblico straniero. Del resto a Modena, grazie anche a queste iniziative di collaborazione, già nei primi quattro mesi del 2025 le presenze di turisti sul territorio comunale sono cresciute del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 e in particolare il turismo internazionale ha fatto un balzo del 13,1%”.

La partnership con Fondazione Arena di Verona iniziata lo scorso anno, ha visto la presenza dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop nelle tappe del tour internazionale di presentazione 2025 a Boston e New York, eventi in cui il Consorzio è stato rappresentato dal vicepresidente Giacobazzi. L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop è stato presentato durante il cocktail pre opera della serata inaugurale nel loggiato del Palazzo della Grand Guardia e nei giardini di Piazza Bra e sarà presente alle cene di gala di Aida, La Traviata, Carmen, Bolle & Friends, Jonas Kaufmann, Rigoletto, Carmina Burana e Viva Vivaldi.

Dopo la partenza in grande stile con il concerto nel segno del compositore Giacomo Puccini tenutosi nel marzo scorso nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena (leggi notizia EFA News) con gli artisti dell’Arena di Verona: Laura Fortino soprano, Francesca Maionchi soprano, Pierre Todorovitch tenore e Federica Cipolli al pianoforte e il sovrintendente di Fondazione Arena di Verona Cecilia Gasdia per suggellare la rinnovata collaborazione tra il Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e l’Arena di Verona Opera Festival, vi saranno ulteriori momenti di promozione internazionale del circuito turistico delle acetaie modenesi, fino ad arrivare alla presenza diretta all’interno dell'Arena di Verona Opera Festival, per far conoscere agli oltre 400mila spettatori che ogni estate prendono parte al Festival areniano la possibilità di visitare le acetaie di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ed assaggiare il prodotto nell’area experience dello Stone Lounge e nell’esclusivo Star Roof.

“Opera lirica e cultura enogastronomica, sono gli ingredienti essenziali che consentono di vivere grandi emozioni nella terra anche del Belcanto", ha affermato Michele Montanari, Consigliere del Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. "Viviamo in un luogo in cui tra le mura si respirano i profumi dell’Oro Nero di Modena sulle note di personaggi famosi in tutto il mondo. Basta pensare a Luciano Pavarotti e Mirella Freni a cui è dedicato il teatro cittadino o cantanti famosi che sono nati e cresciuti a Modena. Di fronte a questi obiettivi comuni e condivisi non potevamo che continuare la proficua collaborazione di alta qualità per i temi e per il target di turisti. Siamo certi", ha concluso Montanari, "che anche questa stagione saprà entusiasmare e portare frutti ad ambedue i contesti”.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ha raggiunto quota 16,5 mila litri ed una stima del giro d’affari di quasi 7 milioni di euro, con una quota export del 70% circa in particolare verso Usa, Francia, Germania, Giappone. Attualmente i produttori sono oltre 220, per un’offerta pari a 165 mila bottigliette, di cui 90mila di prodotto invecchiato 12 anni e 75mila di prodotto Extra Vecchio, invecchiato di almeno 25 anni.