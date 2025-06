Yoga: estate a tutto volume con Radio Bruno

Squadra che vince non si cambia. Anche nel 2025 Yoga ha deciso di legare il suo nome alla grande musica: per il quarto anno consecutivo, il marchio storico dei succhi di frutta sarà title sponsor di Yoga Radio Estate, il tour musicale organizzato da Radio Bruno e trasmesso in estate su Italia Uno, che anima le piazze dell’Emilia-Romagna con le voci più amate del panorama pop italiano. Per un’estate a tutto volume.

Quattro le tappe in calendario, tutte a ingresso libero e gratuito, con inizio alle ore 21. Si parte martedì 24 giugno da Reggio Emilia (Piazza della Vittoria), si prosegue martedì 2 luglio a Forlì (Piazza Saffi), per poi concludere con una doppia data a Modena (10 e 11 luglio, Piazza Roma). Nel cast del primo concerto si annoverano, tra gli altri, artisti del calibro di Alfa, Gaia, Clara, Francesca Michielin, Shade e Rocco Hunt. Presentano Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari. Grande novità dell’edizione 2025: i concerti saranno ripresi da Mediaset che li trasmetterà su Italia Uno tra fine luglio e inizio agosto, rendendo Yoga Radio Estate un evento televisivo con milioni di telespettatori.

“Il 2025 è per noi un anno ricco di progetti e di sfide", dichiara Federico Cappi, direttore marketing retail di Conserve Italia, il gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga. "Siamo orgogliosi di aver dato continuità alla partnership con Radio Bruno, che si arricchisce della nuova collaborazione con Mediaset e Italia Uno, un connubio ormai consolidato che ci permette di condividere con migliaia di giovani i valori di freschezza e allegria che da sempre contraddistinguono i succhi di frutta Yoga. Una partnership che si sposa alla perfezione con il claim della nostra nuova campagna di comunicazione: ‘Quando è vita, è Yoga’. Vogliamo infatti esprimere l’impegno di Yoga nell’accompagnare le persone in ogni momento della loro giornata, come ad esempio durante un concerto. È un piacere poter contribuire ad offrire a un pubblico giovane e dinamico, che ama la musica pop e leggera italiana, un’esperienza unica e autentica come Yoga Radio Estate”.

Durante ogni tappa dell’evento, che rappresenta una delle manifestazioni musicali più partecipate dell’estate italiana con un pubblico dal vivo di oltre 30.000 persone, sarà presente il consueto corner Yoga con i suoi rinfrescanti succhi di frutta, caratterizzato da un pallone di tre metri personalizzato che verrà lanciato sulla platea. Ma la grande novità sono le attività che prenderanno forma durante il pre-show: sui maxischermi sarà proiettato un QR code targato Yoga che il pubblico potrà scannerizzare con il suo smartphone per partecipare a un concorso live che consentirà a due fortunati di fare un veloce pit-stop nel backstage; al contempo, il team del marchio storico dei succhi di frutta si aggirerà tra la folla chiedendo di urlare a squarciagola “Yoga” dentro lo Yogometro, un fonometro brandizzato: chi supererà una determinata soglia di decibel potrà ritirare un omaggio nel corner Yoga. I concerti, oltre che ad essere trasmessi su Italia Uno durante l’estate, saranno trasmessi in diretta radio e tv sul canale 73 del digitale terrestre, in streaming sul sito web e saranno visibili anche tramite l’app gratuita di Radio Bruno, disponibile per smartphone e tablet.