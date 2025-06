Chefs in Rome: con Latte Sano il racconto lattiero-caseario dell'Urbe

Mozzarelle, ricotte e formaggi e altri prodotti lattiero caseari di alta qualità e di origine certa firmati Fattoria Latte Sano sono al centro della seconda edizione di The Dinner Experience, format ideato da Chefs in Rome che unisce l’alta cucina all’identità culturale della Capitale, attraverso un percorso di sette serate tematiche ispirate ai suoi monumenti più iconici.

L’incontro di prodotti di alta gamma esclusivamente territoriale con il savoire faire in cucina di chef stellati o pluridecorati nasce dalla volontà dell’azienda lattiero casearia, immersa nella Riserva del Litorale Romano, di far conoscere al meglio, attraverso il loro utilizzo in cucina, il forte aspetto culturale e identitario dei prodotti agroalimentari capitolini inseriti in ogni cena di The Dinner Experience e costruita come un viaggio sensoriale e narrativo: ogni portata è dedicata a un simbolo architettonico di Roma, reinterpretato attraverso ingredienti stagionali, equilibrio gustativo e una visione creativa.

Il primo appuntamento nella Capitale del racconto enogastronomico e culturale di The Dinner Experience si è svolto ieri, 19 giugno, presso il ristorante Ozio ai Parioli, all’interno dell’Hotel degli Aranci e ha visto protagonisti due interpreti della cucina contemporanea italiana: Gianluca Guidi, chef del ristorante Ozio ai Parioli, che ha proposto un menu ispirato ai monumenti della città, con piatti essenziali, tecnicamente solidi e fortemente identitari e Luisa De Miccoli, pastry chef e fondatrice del marchio Elle, che ha realizzato un percorso di dessert che unisce tecnica, radici mediterranee e rigore contemporaneo.

“Compresa la valenza del progetto di Chefs in Rome non abbiamo esitato", commenta Simone Aiuti, vicedirettore Generale di Fattoria Latte Sano, "ad aderire all’iniziativa perchè, per prima cosa, sposa interamente la nostra storica mission aziendale di far conoscere, non solo il valore organolettico dei prodotti agroalimentare della Capitale ma anche l’identità culturale degli stessi. E il percorso narrativo di Chefs in Rome soddisfa pienamente le nostre aspettative e obiettivi”.

Il prossimo appuntamento di “The Dinner Experience” , che prevede un chiusura degli eventi il 28 ottobre, è per il 17 settembre presso Osteria Landi con Claudio Prossomariti (Executive Chef & Patron) , Daniele Usai (Executive Chef & Patron Ristorante Il Tino 1 Michelin e 4112) e Valerio Esposito (Maestro Gelatiere & Patron Tonka Gelato).

L’intero evento in queste settimane sarà ripreso e documentato da Canale 10, che realizzerà uno speciale televisivo, garantendo una narrazione visiva dell’esperienza e valorizzando i professionisti coinvolti, le aziende partner e il patrimonio culturale della città. Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://www.chefsinrome.it/