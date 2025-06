Derby Blue e Clara: il tormentone dell'estate suona rosé

Press Agency

Agency: EFA News - European Food Agency Editor in chief: CLARA MOSCHINI Editorial director: LUCA MACARIO Publishing house: WFPA S.r.l. VAT: 14324171009 © 2025: EFA News - European Food Agency

Press agency registered to Rome Court Press Register with number 131/2018 and to Communication Operators Register with number 32403



SubscriptionsContactsPrivacyTerms of use