Board Bia: Francesca Perfetto nominata direttore italiano

Bord Bia – ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage dell’Isola di Smeraldo – annuncia la nomina di Francesca Perfetto a direttore Italia. Dopo la laurea magistrale in Business Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel 2015 Perfetto ha iniziato la sua esperienza professionale in Bord Bia e, rivestendo ruoli di crescente responsabilità, è arrivata nel 2018 a ricoprire l’incarico di Market Specialist, che le ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita del settore food&beverage in Italia. Durante questi anni, Perfetto ha contribuito a sviluppare collaborazioni strategiche con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’agroalimentare irlandese nel Paese, grazie a progetti come il Chefs’ Irish Beef Club (Cibc) – esclusiva selezione di oltre 90 tra i più importanti chef italiani e internazionali che servono e promuovono la carne di manzo irlandese nei loro ristoranti gourmet – e la partnership con Jre-Italia, associazione che raccoglie i più giovani e rappresentativi chef dell’alta ristorazione, per esaltare la qualità e il gusto dei prodotti dell’Isola di Smeraldo.

A partire da maggio 2025, Perfetto in qualità di direttore guida la sede italiana di Bord Bia, occupandosi di rafforzare le connessioni con i clienti, realizzare nuove partnership strategiche, promuovere l’innovazione, e diffondere la qualità e sostenibilità della produzione agroalimentare irlandese attraverso campagne di comunicazione B2B e B2C.

Jim O'Toole, amministratore delegato di Bord Bia, accoglie con entusiasmo la nomina: “Sono lieto che Francesca assuma la guida del nostro team italiano, portando con sé un solido background di oltre dieci anni nel mercato e una visione strategica maturata sia in ambito B2B che B2C. L’Italia rappresenta uno dei mercati più rilevanti a livello globale per le esportazioni di carne bovina irlandese - pari a 233 milioni di euro - contribuendo in modo significativo alle esportazioni del food&beverage irlandese che nel 2024 hanno raggiunto i 465 milioni di euro. Sono certo che la competenza di Francesca, unita alla sua profonda conoscenza del settore, sarà un acceleratore fondamentale per la nostra crescita nel Paese. Con questo incarico, Francesca segna inoltre un traguardo storico: è la prima professionista locale a ricoprire questa posizione all’interno del nostro ente”.

“Il mio obiettivo sarà quello di sviluppare strategie efficaci che possano continuare a guidare la crescita dell’industria degli alimenti e delle bevande irlandesi in Italia. Il Belpaese è da sempre un partner commerciale di fondamentale importanza per l’Isola di Smeraldo e credo che nel prossimo futuro potremo rafforzare la presenza dei prodotti irlandesi d’eccellenza nel mercato, incrementando il successo ottenuto in questi anni”, ha commentato Perfetto.