Toscana. Formazione consulenti agricoli: presto il bando

Migliorare i servizi di consulenza aziendale attraverso la crescita e la condivisione delle conoscenze. E al tempo stesso migliorare le relazioni tra attori dell’Akis, cioè il Sistema della Conoscenza ed Innovazione, anche di coloro che operano all’interno della Pubblica amministrazione. Questi gli obiettivi dell’intervento Srh02 “Formazione dei consulenti” di cui la giunta della Regione Toscana ha approvato le disposizioni per la sua attivazione e che ha a disposizione l’importo complessivo di 250.000 euro. Le attività di formazione dei consulenti verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali della Pac 2023-2027 con particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni. Il sostegno concesso è nella misura del 100% della spesa ammissibile. L’importo massimo del contributo pubblico ammissibile per progetto è di 60mila euro.

“Nell’ambito della Programmazione in corso 2023/2027 della Pac", ha detto il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi, "e specificamente in ambito Akis, la formazione dei consulenti è azione di particolare importanza: consulenti formati possono svolgere un ruolo chiave nella crescita del Sistema della Conoscenza ed Innovazione (Akis) ed una formazione adeguata garantisce la qualità dei servizi offerti, aumentando la fiducia degli agricoltori e migliorando i risultati aziendali”.



Sono destinatari dell’attività di formazione: - il personale tecnico degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Toscana ed iscritti al Registro Unico nazionale consultabile on line al seguente indirizzo: https://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/OrganismiConsulenza.php/L/IT; i liberi professionisti iscritti ad uno dei seguenti ordini o collegi professionali: Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Conaf), Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) con sede fiscale od operativa in Toscana;_ il personale dipendente di imprese o titolari di ditte individuali con sede legale o operativa in Toscana o lavoratori autonomi con sede fiscale o operativa in Toscana, aventi uno dei seguenti codici come codice Ateco principale: 74.90.1 “Consulenza agraria”, 74.90.2 “Consulenza in materia di sicurezza” o 74.90.3 “Consulenza ambientale e di risparmio energetico”.

E’ destinatario dell’attività di formazione anche il personale dipendente della Pubblica Amministrazione operante nel territorio di Regione Toscana che rientra tra gli attori dell’Akis, a titolo esemplificativo: - Funzionari dei Servizi di Sviluppo Agricolo Regionali, coinvolti in attività di trasferimento tecnologico, divulgazione, consulenza tecnica e supporto all’innovazione nelle imprese agricole. - Tecnici dei Servizi Fitosanitari Regionali, impegnati nell’assistenza tecnica e nell’aggiornamento normativo in materia di difesa fitosanitaria, gestione delle emergenze e sicurezza alimentare. - Ispettori o funzionari delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, con compiti di monitoraggio e consulenza per la sostenibilità ambientale delle pratiche agricole e zootecniche. - Tecnici e ricercatori del Crea, attivi nel trasferimento dei risultati della ricerca applicata, mediante attività di sperimentazione, formazione e collaborazione diretta con le imprese.- Funzionari di enti pubblici per la formazione agricola (es. Inipa), responsabili della progettazione e gestione di percorsi formativi per operatori del settore agricolo e forestale, all’interno della rete Akis. - Personale universitario (docenti, ricercatori, tecnici, borsisti).