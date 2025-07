Yoga: il gusto del benessere incontra la passione per il ciclismo

Non c’è due senza tre. Per il terzo anno consecutivo Yoga sarà protagonista alla Maratona delle Dolomiti, granfondo di ciclismo in programma domenica 6 luglio con la sua 38esima edizione (#mdd38). Una presenza che conferma il rinnovato impegno del marchio storico dei succhi di frutta di Conserve Italia verso chi sceglie con consapevolezza cosa bere prima, durante e al termine dell’attività fisica. Dopo il debutto a Rimini Wellness a cavallo tra maggio e giugno, dunque, Yoga prosegue il suo viaggio estivo nel mondo dello sport con una partnership che porterà il brand all’interno del Maratona Village, il cuore pulsante della manifestazione nei giorni che precedono la gara ciclistica, tra le più iconiche d’Europa.

Dal 3 al 5 luglio, il Maratona Village animerà la località di San Leonardo in Badia (BZ) con musica, talk e stand dedicati a prodotti tecnici e alla gastronomia. Ed è proprio qui, nello spazio dedicato alle degustazioni, che i partecipanti potranno assaggiare gratuitamente i succhi di frutta Yoga, che sulle vette dell’Alto Adige proporrà al pubblico le nuove linee ideate per chi ama praticare sport: Yoga Fruit Pro 250 ml, bevanda proteica senza zuccheri aggiunti disponibile nei gusti Ace e Ananas, e Yoga Zero 500 ml, la gamma di succhi freschi e dissetanti a zero zuccheri disponibile nelle referenze Ace, Arancia mix, Multifrutti, Frutti Rossi, ideali per idratarsi e reintegrarsi con leggerezza. Accanto alle due novità, che saranno presenti anche nelle aree ristoro durante la granfondo del 6 luglio, non mancheranno i classici succhi Yoga Optimum ai gusti Pesca e Albicocca per i piccoli partecipanti della gara Kids, disponibili nei brick da 200 ml.

L’esperienza Yoga al Maratona Village sarà arricchita da iniziative pensate per coinvolgere i visitatori e promuovere uno stile di vita sano e attivo. All’interno dell’area, i ciclisti potranno rilassarsi e scoprire le gamme Yoga dedicate al benessere e allo sport, oltre a ricevere in omaggio alcuni prodotti, disponibili anche nelle aree ristoro ufficiali durante la Maratona. Una presenza coerente con il tema scelto dall’organizzazione della Maratona delle Dolomiti per l’edizione 2025, “Lüm – Luce”, simbolo di energia, rinascita e consapevolezza: come la luce del sole che impiega otto minuti per raggiungere la Terra, ogni goccia dei prodotti Yoga rappresenta un piccolo gesto di cura che accompagna lo sforzo degli atleti e illumina i momenti più intensi della giornata.

Oltre 45 aziende animeranno il Maratona Village, punto d’incontro per migliaia di appassionati di ciclismo provenienti da tutta Europa. Tra stand tecnici, aree relax e spazi dedicati al gusto, Yoga si inserisce con una proposta ideata per offrire ai partecipanti un’occasione di ristoro naturale, nutriente e gustoso, in linea con le esigenze di un pubblico che pratica sport ed è sempre più attento alla propria salute e al benessere.