Afidop: grande successo al Summer Fancy Food Show ma ora incombono i dazi

L’Associazione dei Formaggi Italiani a Denominazione di Origine Protetta (Afidop) ha partecipato a New York all’edizione 2025 del Summer Fancy Food Show, dove i Consorzi di tutela hanno valorizzato l’eccellenza e l’autenticità dei formaggi italiani certificati, consolidando la loro presenza in uno dei mercati più rilevanti: gli Stati Uniti.

“I formaggi italiani Dop e Igp rappresentano l’eccellenza di un patrimonio culturale e gastronomico unico al mondo. Anche quest’anno, in occasione del Summer Fancy Food Show, è stato importante tutelare e valorizzare queste eccellenze, soprattutto di fronte alle sfide poste dai dazi e dai fenomeni di imitazione”, ha dichiarato il presidente di Afidop, Antonio Auricchio. “A questo proposito", ha aggiunto Auricchio, "ho espresso alle istituzioni americane l’importanza di proteggere i prodotti italiani autentici, al fine di trovare soluzioni che salvaguardino il nostro patrimonio gastronomico”.

Durante la manifestazione, Afidop ha preso parte anche alla prestigiosa cena di gala organizzata per celebrare la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. La serata, intitolata “Candidacy of Italian Cuisine to the Intangible Cultural Heritage of Unesco”, si è tenuta il 28 giugno 2025 nella splendida cornice della Gotham Hall, nel cuore di New York, alla presenza di circa 300 ospiti italiani e internazionali.

Per il terzo anno consecutivo, Afidop ha partecipato con un corner dedicato ai formaggi Dop italiani, inserito nel banco degustazione previsto per l’aperitivo, offrendo agli ospiti l’opportunità di scoprire e assaporare alcune delle eccellenze casearie più rappresentative del nostro Paese. Inoltre, è stato allestito un carrello di formaggi a fine pasto, con una selezione inserita nel menù ufficiale della serata. Durante l’evento è stata anche aperta una forma di Parmigiano Reggiano personalizzata con il logo Unesco, a testimonianza del forte legame tra cultura gastronomica italiana e tradizione.

Il mercato statunitense si è confermato il principale sbocco extraeuropeo per i formaggi italiani Dop e Igp, con volumi di export che nel 2024 avevano raggiunto 33.600 tonnellate (+10% rispetto al 2023) e un valore complessivo di 425 milioni di euro. Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano hanno guidato le esportazioni, rappresentando il 95% dei prodotti Dop venduti negli Usa, a dimostrazione dell’apprezzamento dei consumatori americani per la qualità certificata e l’autenticità dei formaggi italiani.

Nonostante i risultati positivi, il settore ha continuato ad affrontare sfide significative legate ai dazi aggiuntivi sulle importazioni europee, attualmente sospesi fino al 9 luglio. Un eventuale incremento del +20% avrebbe potuto tradursi in un costo stimato di 150 milioni di euro in tassazione doganale, minacciando la competitività dei formaggi italiani. A questo si è aggiunto il fenomeno dell’Italian Sounding, con prodotti locali che imitano i formaggi Dop, compromettendo l’autenticità e la reputazione del Made in Italy.

Afidop ha ribadito il proprio impegno a supportare i Consorzi di tutela nelle attività di valorizzazione e promozione dei formaggi Dop e Igp italiani negli Stati Uniti, sensibilizzando sull’importanza di proteggere la qualità delle produzioni certificate e promuovendo iniziative di educazione e informazione rivolte ai consumatori. Queste attività hanno sottolineato i rischi legati ai dazi e alla contraffazione, evidenziando al contempo il valore distintivo dei prodotti Dop e Igp. Con un export che rappresenta l’82% dei volumi e l’87% del valore delle esportazioni casearie italiane verso gli Stati Uniti, Afidop si è confermata in prima linea per garantire che i formaggi italiani Dop e Igp rimangano protagonisti del mercato americano, ambasciatori di qualità e autenticità.