Hendrick's Oasium, un’oasi di freschezza nel mondo del gin

Il mondo del gin si arricchisce di "un'oasi di freschezza". Nasce infatti Hendrick’s Oasium, la nuova edizione limitata firmata dalla visionaria Master Distiller Lesley Gracie. Distribuita dalla genovese Velier, si tratta di una creazione ispirata a un’esperienza fuori dal comune: un viaggio nel deserto, un’improbabile partita di polo sui cammelli e la scoperta di un’oasi rigogliosa, profumata di erbe aromatiche e succosi frutti. Come sottolinea il comunicato ufficiale che accompagna il nuovo prodotto, si tratta "di un gin straordinario, da assaporare rigorosamente con cetriolo e tonica".

Ottava meraviglia del Cabinet of Curiosities, questa nuova espressione, come le sette che l’hanno preceduta, è destinata a conquistare i palati più curiosi, sempre in cerca di novità firmate da un marchio iconico. Come per ogni creazione del Cabinet of Curiosities, anche Oasium nasce dalla base dell’originale gin classico, arricchita con un bouquet unico di botaniche ispirate all’oasi: un’esplosione di freschezza vegetale e agrumi che cattura i sensi fin dal primo sorso.

Oasium entra a far parte della collezione Hendrick's affiancandosi a Grand Cabaret, dalle intense note fruttate e all’iconico gin originale. Ogni bottiglia conserva il classico logo a diamante, ma si distingue per la palette cromatica: Oasium si veste di arancio vibrante, Grand Cabaret di un intenso viola e la versione classica sfoggia il suo intramontabile bianco.

La Master Distiller Lesley Gracie, come sempre, mantiene un alone di mistero sulle botaniche utilizzate, preferendo lasciare spazio alla magia del racconto. "È sorprendente vedere quali piante riescano a prosperare in un’oasi -spiegano dalla casa madre-. Alcune sono impensabili, altre quasi ovvie. Oasium ha un’anima vegetale intensa, con una nota decisa di agrumi che proviene da botaniche desertiche molto particolari. Il tutto è legato da una profondità aromatica che richiama le erbe profumate dell’oasi"

"Traggo ispirazione da tutto ciò che mi circonda -prosegue la nota- e giocare a polo su un cammello è stata un’esperienza indimenticabile. Ogni volta che vedo le palme al Gin Palace di Hendrick’s, mi torna in mente quel momento in cui davo da mangiare i cetrioli al mio cammello, che li adorava. Era un giorno così surreale e divertente che ho voluto racchiuderlo in un gin, per custodirlo per sempre".

Secondo Ally Martin, Global Brand Ambassador Hendrick’s, Oasium è perfetto nel classico Gin Tonic, ma si presta anche a interpretazioni più audaci. "Il nostro Oasium Fizz, ispirato al Paloma -dice l'esperto-, abbina il pompelmo rosa alle note agrumate del gin e al succo di lime, completato da soda e un tocco di zucchero, l’ideale per brindare con gli amici. Per gli amanti delle rivisitazioni dei grandi classici, il Pegu Club in versione Oasium è il cocktail ideale per iniziare una serata con stile".

Note di degustazione