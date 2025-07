Intesa Sanpaolo, impresa e sostenibilità per le pmi dell'Abruzzo

L’adozione di strategie sostenibili non solo come obbligo normativo per le imprese, ma soprattutto come elemento determinante di competitività, consolidamento reputazione e, non ultimo, attrattività per gli investitori. Questa "nuova consapevolezza" è stata al centro dell’incontro sul tema “L’integrazione strategica della sostenibilità in azienda” tenutosi presso la sede di Chieti Scalo di Intesa Sanpaolo.

L'incontro è stato organizzato nell’ambito delle attività del Laboratorio ESG Abruzzo, attivato nel 2024 dal Gruppo bancario con Università degli Studi dell’Aquila e Camera di Commercio di Chieti-Pescara con l’obiettivo di accelerare la crescita sostenibile delle pmi abruzzesi, mettendo a disposizione progetti di accompagnamento legati innovazione e transizione sostenibile e digitale.

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Roberto Gabrielli, direttore Regionale Lazio e Abruzzo, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, il tema è stato approfondito da Stefania Celeste e Cristina Dominici, rispettivamente Corporate Partnership & Business Developers e ESG & Sustainability Specialist di Circularity, la prima piattaforma di simbiosi industriale dedicata all’economia circolare in Italia che può supportare le imprese ad integrare i principi di sostenibilità e di economia circolare all’interno del proprio business.

A seguire Francesco Mazzocco, Consulenza R&S e Finanziamenti Europei di Intesa Sanpaolo, ha illustrato le opportunità per le imprese derivanti dai servizi degli EDIH (European Digital Innovation Hubs), voluti dalla Commissione Europea per il raggiungimento della sovranità tecnologica digitale europea attraverso l’adozione delle tecnologie digitali più avanzate quali Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica.

“Dal dialogo quotidiano con le nostre imprese emerge una crescente sensibilità verso gli investimenti in sostenibilità, fondamentali per la crescita e la competitività -spiega Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo-. Come prima banca italiana fortemente radicata in regione siamo impegnati al loro fianco per sostenerne gli investimenti, sia con strumenti finanziari che di accompagnamento specialistico come, appunto, il Laboratorio. I progetti ESG delle imprese dell’Abruzzo, dal lancio delle nostre linee di finanziamento S-Loan e Circular Economy, hanno beneficiato di oltre 170 milioni di euro di finanziamenti, premiando le aziende locali impegnate in obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale”.