La settimana di EFA News

Kfc apre 2 ristoranti in aeroporto e stazione. Il successo del travel retail in Italia spinge il brand del Colonnello Sanders a due nuove aperture. La prima, all’interno dell’aeroporto Milan Bergamo Airport, uno degli hub più frequentati del Nord Italia. La seconda, nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, una delle nove stazioni Top della Rete Ferroviaria Italiana.

Bayer compie 125 anni in Italia. Compie 125 anni in Italia Bayer, colosso tedesco, articolato nelle aree Pharmaceuticals, Consumer Health e Crop Science. L'evento è stato celebrato con un convegno nella sede milanese e con un francobollo commemorativo emesso dal ministero delle imprese e del Made in Italy.

Ieg, Ecomondo 2025 on the road. Tre tappe internazionali in vista della prossima edizione di Ecomondo, dal 4 al 7 novembre 2025 alla Fiera di Rimini. Il tour di Italian Exhibition Group coinvolge Egitto, Serbia e Polonia, consolidando la fiera come hub di riferimento nel Mediterraneo e in Europa per green, blue and circular economy.

Dazi Usa, Centromarca: crollo export. L’introduzione dei dazi statunitensi potrebbe costare all’export italiano di prodotti alimentari e non food tra 500 milioni e 3,3 miliardi di euro. È quanto emerge da uno studio promosso da Centromarca, realizzato con il supporto scientifico di Nomisma.

Pernigotti incorpora Walcor. Due marchi storici come Pernigotti e Walcor hanno annunciato la fusione per incorporazione. La nuova realtà conta su un fatturato annuo di circa 70 milioni di euro e oltre 340 addetti, con una solida presenza export in quasi 50 Paesi.

Valeo Foods acquisisce Melegatti. Lo storico marchio Melegatti 1894 è stato acquisito dal Gruppo Valeo Foods, uno dei principali produttori europei di dolci, snack e prodotti da forno di alta qualità. L'operazione, di cui non sono stati resi noti i dati economici, rappresenta la volontà di Valeo di espandersi nei dolci da forno.

Assica: Lorenzo Beretta confermato presidente. Lorenzo Beretta è stato riconfermato alla guida di Assica, l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi. La nomina ha vigore per il biennio 2025-2027. Beretta ha confermato la fiducia all’attuale Consiglio di Presidenza.

Cereal Docks: Filiera soia, oltre 18mila agricoltori coinvolti. Una produzione di 1,1 milioni di tonnellate di semi non Ogm e una filiera che ne trasforma in farine proteiche 800.000 tonnellate. Sono questi i dati principali emersi dall’incontro “Il valore della filiera della soia”, promosso dal senatore Luca De Carlo e Cereal Docks.

Uiv, Lamberto Frescobaldi confermato presidente. Lamberto Frescobaldi è stato confermato all’unanimità presidente di Unione Italiana Vini per il prossimo triennio. La nomina è stata ratificata dall’assemblea dell'organizzazione del settore che conta oltre 800 soci per un fatturato complessivo di 10,6 miliardi di euro.

